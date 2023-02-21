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https://sputniknews.com.tr/20230221/maden-ihracatcilari-birligi-baskani-madencilerimiz-bizim-canimiz-yok-mantigi-ile-calisiyor-1067329705.html
Maden İhracatçıları Birliği Başkanı: Madencilerimiz ‘bizim canımız yok’ mantığı ile çalışıyor
Maden İhracatçıları Birliği Başkanı: Madencilerimiz ‘bizim canımız yok’ mantığı ile çalışıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 10 ilimizi doğrudan etkilemesi üzerine yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İstanbul Maden İhracatçıları... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T16:24+0300
2023-02-21T16:34+0300
seyir hali
deprem
madenci
arama kurtarma
arama-kurtarma
radyo
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Maden İhracatçıları Birliği Başkanı: Madencilerimiz ‘bizim canımız yok’ mantığı ile çalışıyor
Maden İhracatçıları Birliği Başkanı: Madencilerimiz ‘bizim canımız yok’ mantığı ile çalışıyor
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından maden çalışanlarının deprem bölgesindeki desteklerini anlattı.Rüstem Çetinkaya açıklamalarını şöyle sürdürdü:“Depremin ilk anından itibaren süratle Elazığ ve Sivas gibi deprem bölgesine yakın illerimizden iş makinelerimizin sevkiyatını yaptık. ‘Ekskavatör’ olarak adlandırılan bu iş makineleri kazma görevi görerek depremin ilk anından itibaren çok etkili oldu. Bölgedeki temel problemimiz ekskavatörlerin sevkiyatında kullanılacak araçların yeterli sayıda olmamasıydı. Bu yüzdendir ki depremin ilk günü bölgeye yeterli sayıda ekskavatör sevkiyatı yapamadık.”Rüstem Çetinkaya: Her gün aileleri ve dostları ile helalleşerek işlerine gidiyorlarDepremin ilk anından itibaren arama ve kurtarma çalışmalarının başladığını belirten Çetinkaya, madencilerin çok ulvi bir mesleğe sahip olduklarını söyledi. Rüstem Çetinkaya şu açıklamayı yaptı:“Tahlisiye ekiplerimiz mesleki eğitimleri, ilk yardım bilgileri ve ekipmanları ile saatlerce karanlık ve dar ortamlarda çalışmaya alışık kimselerdir. Madencilerimiz ‘bizim canımız yok’ mantığı ile çalışıyorlar ve her gün aileleri ve dostları ile helalleşerek işlerine gidiyorlar. Şimdi zamanı değil ama günü geldiği zaman afetler dışında da bu arkadaşlarımızı konuşmalıyız.”‘Bundan sonrası için görev tanımlamaları doğru yapılmalı’Birkaç münferit olay dışında özel sektörün depremin ilk anından itibaren her türlü teknik ve personel desteği verdiğini belirten Çetinkaya, bundan sonra oluşabilecek afetler için madencilerin ve sahada çalışacak diğer ekiplerin birlikte koordineli olması gerektiği söyledi. Çetinkaya, ‘Bundan sonrası için görev tanımlamaları doğru yapılmalı ve koordinasyon sağlanmalıdır. Görev alanları ve eylem planları önceden hazırlanıp doğru bir şekilde tatbik edilirse oluşabilecek kayıplar azaltılmış olacaktır.’ dedi.
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Ali Çağatay
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deprem, madenci, arama kurtarma, arama-kurtarma, аудио, radyo
deprem, madenci, arama kurtarma, arama-kurtarma, аудио, radyo

Maden İhracatçıları Birliği Başkanı: Madencilerimiz ‘bizim canımız yok’ mantığı ile çalışıyor

16:24 21.02.2023 (güncellendi: 16:34 21.02.2023)
SEYİR HALİ
Maden İhracatçıları Birliği Başkanı: Madencilerimiz ‘bizim canımız yok’ mantığı ile çalışıyor
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin 10 ilimizi doğrudan etkilemesi üzerine yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya afet zamanlarında maden çalışanlarının önemini vurgulayarak eylem planlarının hazır olması gerektiğini söyledi.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından maden çalışanlarının deprem bölgesindeki desteklerini anlattı.
Rüstem Çetinkaya açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Depremin ilk anından itibaren süratle Elazığ ve Sivas gibi deprem bölgesine yakın illerimizden iş makinelerimizin sevkiyatını yaptık. ‘Ekskavatör’ olarak adlandırılan bu iş makineleri kazma görevi görerek depremin ilk anından itibaren çok etkili oldu. Bölgedeki temel problemimiz ekskavatörlerin sevkiyatında kullanılacak araçların yeterli sayıda olmamasıydı. Bu yüzdendir ki depremin ilk günü bölgeye yeterli sayıda ekskavatör sevkiyatı yapamadık.”

Rüstem Çetinkaya: Her gün aileleri ve dostları ile helalleşerek işlerine gidiyorlar

Depremin ilk anından itibaren arama ve kurtarma çalışmalarının başladığını belirten Çetinkaya, madencilerin çok ulvi bir mesleğe sahip olduklarını söyledi. Rüstem Çetinkaya şu açıklamayı yaptı:
“Tahlisiye ekiplerimiz mesleki eğitimleri, ilk yardım bilgileri ve ekipmanları ile saatlerce karanlık ve dar ortamlarda çalışmaya alışık kimselerdir. Madencilerimiz ‘bizim canımız yok’ mantığı ile çalışıyorlar ve her gün aileleri ve dostları ile helalleşerek işlerine gidiyorlar. Şimdi zamanı değil ama günü geldiği zaman afetler dışında da bu arkadaşlarımızı konuşmalıyız.”

‘Bundan sonrası için görev tanımlamaları doğru yapılmalı’

Birkaç münferit olay dışında özel sektörün depremin ilk anından itibaren her türlü teknik ve personel desteği verdiğini belirten Çetinkaya, bundan sonra oluşabilecek afetler için madencilerin ve sahada çalışacak diğer ekiplerin birlikte koordineli olması gerektiği söyledi. Çetinkaya, ‘Bundan sonrası için görev tanımlamaları doğru yapılmalı ve koordinasyon sağlanmalıdır. Görev alanları ve eylem planları önceden hazırlanıp doğru bir şekilde tatbik edilirse oluşabilecek kayıplar azaltılmış olacaktır.’ dedi.
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