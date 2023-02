Maden İhracatçıları Birliği Başkanı: Madencilerimiz ‘bizim canımız yok’ mantığı ile çalışıyor

https://sputniknews.com.tr/20230221/maden-ihracatcilari-birligi-baskani-madencilerimiz-bizim-canimiz-yok-mantigi-ile-calisiyor-1067329705.html

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 10 ilimizi doğrudan etkilemesi üzerine yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. 21.02.2023

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından maden çalışanlarının deprem bölgesindeki desteklerini anlattı.Rüstem Çetinkaya açıklamalarını şöyle sürdürdü:“Depremin ilk anından itibaren süratle Elazığ ve Sivas gibi deprem bölgesine yakın illerimizden iş makinelerimizin sevkiyatını yaptık. ‘Ekskavatör’ olarak adlandırılan bu iş makineleri kazma görevi görerek depremin ilk anından itibaren çok etkili oldu. Bölgedeki temel problemimiz ekskavatörlerin sevkiyatında kullanılacak araçların yeterli sayıda olmamasıydı. Bu yüzdendir ki depremin ilk günü bölgeye yeterli sayıda ekskavatör sevkiyatı yapamadık.”Rüstem Çetinkaya: Her gün aileleri ve dostları ile helalleşerek işlerine gidiyorlarDepremin ilk anından itibaren arama ve kurtarma çalışmalarının başladığını belirten Çetinkaya, madencilerin çok ulvi bir mesleğe sahip olduklarını söyledi. Rüstem Çetinkaya şu açıklamayı yaptı:“Tahlisiye ekiplerimiz mesleki eğitimleri, ilk yardım bilgileri ve ekipmanları ile saatlerce karanlık ve dar ortamlarda çalışmaya alışık kimselerdir. Madencilerimiz ‘bizim canımız yok’ mantığı ile çalışıyorlar ve her gün aileleri ve dostları ile helalleşerek işlerine gidiyorlar. Şimdi zamanı değil ama günü geldiği zaman afetler dışında da bu arkadaşlarımızı konuşmalıyız.”‘Bundan sonrası için görev tanımlamaları doğru yapılmalı’Birkaç münferit olay dışında özel sektörün depremin ilk anından itibaren her türlü teknik ve personel desteği verdiğini belirten Çetinkaya, bundan sonra oluşabilecek afetler için madencilerin ve sahada çalışacak diğer ekiplerin birlikte koordineli olması gerektiği söyledi. Çetinkaya, ‘Bundan sonrası için görev tanımlamaları doğru yapılmalı ve koordinasyon sağlanmalıdır. Görev alanları ve eylem planları önceden hazırlanıp doğru bir şekilde tatbik edilirse oluşabilecek kayıplar azaltılmış olacaktır.’ dedi.

