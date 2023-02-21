https://sputniknews.com.tr/20230221/kirimdan-karadeniz-ve-azak-denizinde-deniz-tasimaciligini-organize-etme-teklifi-1067336426.html
Kırım’dan Karadeniz ve Azak Denizi’nde deniz taşımacılığını organize etme teklifi
Kırım’dan Karadeniz ve Azak Denizi’nde deniz taşımacılığını organize etme teklifi
Kırım Devlet Konseyi, yarımadaya temel ihtiyaç mallarının ulaştırılması konusunda Rusya’nın geri kalanıyla kara iletişiminin yetersiz olması nedeniyle... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T18:26+0300
2023-02-21T18:26+0300
2023-02-21T18:26+0300
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kırım
azak denizi
karadeniz
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin yerel parlamentosu olan Devlet Konseyi’nin İnşaat, Ulaştırma ve Enerji Komitesi Başkanı Valeriy Kovalenko, Kırım ile komşu Krasnodar Krayı ve Rostov Bölgesi arasında deniz taşımacılığının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.Kırım ve Rusya’nın geri kalanı arasında yolcu ve yük taşımacılığını sağlamak için yeni lojistik yollarının geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Kovalenko, “Bunun için federal programa ihtiyaç var. Kırım’ın ulaşım ve ekonomik kalkınma bakanlıkları, ilgili federal kurumlarla ortaklaşa bu konuyu Rusya hükümetine taşımalı” ifadesini kullandı.Programı geliştirme çalışmalarına Krasnodar Krayı ve Rostov Bölgesi’nden milletvekillerinin yanı sıra, Rusya’nın yeni bölgelerinin Azak Denizi’nde yer alan limanlarının dahil edilmesi planlanıyor.Kırımlı milletvekilleri ayrıca yolcu filosunun inşasıyla ilgili ayrı bir programın geliştirilmesini de teklif etti.
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kırım, azak denizi, karadeniz
Kırım’dan Karadeniz ve Azak Denizi’nde deniz taşımacılığını organize etme teklifi
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Kırım Devlet Konseyi, yarımadaya temel ihtiyaç mallarının ulaştırılması konusunda Rusya’nın geri kalanıyla kara iletişiminin yetersiz olması nedeniyle Karadeniz ve Azak Denizi’nde deniz taşımacılığının organizasyonuyla ilgili federal programı geliştirme teklifinde bulundu.
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin yerel parlamentosu olan Devlet Konseyi’nin İnşaat, Ulaştırma ve Enerji Komitesi Başkanı Valeriy Kovalenko, Kırım ile komşu Krasnodar Krayı ve Rostov Bölgesi arasında deniz taşımacılığının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Kırım ve Rusya’nın geri kalanı arasında yolcu ve yük taşımacılığını sağlamak için yeni lojistik yollarının geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Kovalenko, “Bunun için federal programa ihtiyaç var. Kırım’ın ulaşım ve ekonomik kalkınma bakanlıkları, ilgili federal kurumlarla ortaklaşa bu konuyu Rusya hükümetine taşımalı” ifadesini kullandı.
Programı geliştirme çalışmalarına Krasnodar Krayı ve Rostov Bölgesi’nden milletvekillerinin yanı sıra, Rusya’nın yeni bölgelerinin Azak Denizi’nde yer alan limanlarının dahil edilmesi planlanıyor.
Kırımlı milletvekilleri ayrıca yolcu filosunun inşasıyla ilgili ayrı bir programın geliştirilmesini de teklif etti.