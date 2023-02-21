https://sputniknews.com.tr/20230221/kirimdan-karadeniz-ve-azak-denizinde-deniz-tasimaciligini-organize-etme-teklifi-1067336426.html

Kırım’dan Karadeniz ve Azak Denizi’nde deniz taşımacılığını organize etme teklifi

Kırım’dan Karadeniz ve Azak Denizi’nde deniz taşımacılığını organize etme teklifi

Kırım Devlet Konseyi, yarımadaya temel ihtiyaç mallarının ulaştırılması konusunda Rusya’nın geri kalanıyla kara iletişiminin yetersiz olması nedeniyle... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T18:26+0300

2023-02-21T18:26+0300

2023-02-21T18:26+0300

dünya

kırım

azak denizi

karadeniz

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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin yerel parlamentosu olan Devlet Konseyi’nin İnşaat, Ulaştırma ve Enerji Komitesi Başkanı Valeriy Kovalenko, Kırım ile komşu Krasnodar Krayı ve Rostov Bölgesi arasında deniz taşımacılığının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.Kırım ve Rusya’nın geri kalanı arasında yolcu ve yük taşımacılığını sağlamak için yeni lojistik yollarının geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Kovalenko, “Bunun için federal programa ihtiyaç var. Kırım’ın ulaşım ve ekonomik kalkınma bakanlıkları, ilgili federal kurumlarla ortaklaşa bu konuyu Rusya hükümetine taşımalı” ifadesini kullandı.Programı geliştirme çalışmalarına Krasnodar Krayı ve Rostov Bölgesi’nden milletvekillerinin yanı sıra, Rusya’nın yeni bölgelerinin Azak Denizi’nde yer alan limanlarının dahil edilmesi planlanıyor.Kırımlı milletvekilleri ayrıca yolcu filosunun inşasıyla ilgili ayrı bir programın geliştirilmesini de teklif etti.

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