https://sputniknews.com.tr/20230221/kilicdaroglu-not-ediyoruz-diye-tehdit-savuran-beceriksizler-sov-yapmayi-birakin-1067311794.html

Kılıçdaroğlu: Not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler, şov yapmayı bırakın

Kılıçdaroğlu: Not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler, şov yapmayı bırakın

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın" dedi. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T11:50+0300

2023-02-21T11:50+0300

2023-02-21T11:50+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

deprem

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından deprem yardımlarına ilişkin eleştirilerde bulundu.Kılıçdaroğlu, "Halka, defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler! Şov yapmayı bırakın, geçen iki haftada depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediniz. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın!" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230221/bahceli-depremden-menfaat-devsirme-arayisinda-olanlar-ahlaksizligin-markasidir-not-aliyoruz-1067309007.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, deprem