https://sputniknews.com.tr/20230221/kilicdaroglu-not-ediyoruz-diye-tehdit-savuran-beceriksizler-sov-yapmayi-birakin-1067311794.html
Kılıçdaroğlu: Not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler, şov yapmayı bırakın
Kılıçdaroğlu: Not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler, şov yapmayı bırakın
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın" dedi. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T11:50+0300
2023-02-21T11:50+0300
2023-02-21T11:50+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
deprem
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından deprem yardımlarına ilişkin eleştirilerde bulundu.Kılıçdaroğlu, "Halka, defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler! Şov yapmayı bırakın, geçen iki haftada depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediniz. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın!" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230221/bahceli-depremden-menfaat-devsirme-arayisinda-olanlar-ahlaksizligin-markasidir-not-aliyoruz-1067309007.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, deprem
kemal kılıçdaroğlu, chp, deprem
Kılıçdaroğlu: Not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler, şov yapmayı bırakın
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından deprem yardımlarına ilişkin eleştirilerde bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Halka, defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler! Şov yapmayı bırakın, geçen iki haftada depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediniz. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın!" ifadelerini kullandı.