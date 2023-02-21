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Kılıçdaroğlu: Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceğiz
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığında engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yabancıya konut satışı nedeniyle konutların fiyatlarının arttığını iktidar olduklarında yabancıya konut satışını 5 yıllığına yasaklayacaklarını söyledi.Bu uygulamayı fiyatlar düşünceye kadar devam ettireceklerini ifade eden kılıçdaroğlu, "Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular" dedi.Twitter üzerinden açıklama yapan CHP lideri şu ifadeleri kullandı:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceğiz

21:33 21.02.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığında engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz!" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yabancıya konut satışı nedeniyle konutların fiyatlarının arttığını iktidar olduklarında yabancıya konut satışını 5 yıllığına yasaklayacaklarını söyledi.
Bu uygulamayı fiyatlar düşünceye kadar devam ettireceklerini ifade eden kılıçdaroğlu, "Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular" dedi.
Twitter üzerinden açıklama yapan CHP lideri şu ifadeleri kullandı:
Vatandaşlarımıza sıfır konut teslimlerinde; 150 m2’ye kadar yüzde 8, bu m2’yi aşan kısma ise yüzde 18 KDV uygulanıyor. Yabancılar ise parayı döviz olarak yurda getirmeleri şartıyla KDV’den istisna tutuluyor. Yabancılar bu avantajla yüksek alım yapıyor ve konut fiyatlarını yukarıya çekiyor.
Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular. Böyle rezil, böyle kepaze bir sistem. Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığında engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz!
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