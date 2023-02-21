https://sputniknews.com.tr/20230221/kahramanmarasta-yasayan-siyam-ikizleri-cumhurbaskanligi-ucagiyla-ankaraya-getirildi-1067301357.html

Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi

Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi

Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

recep tayyip erdoğan

siyam

siyam ikizleri

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Hatay ve Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüşte Cumhurbaşkanlığı uçağına siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu’nun da alınması talimatını verdi. Siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı heyetini taşıyan uçakla Ankara’ya ulaştı.

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recep tayyip erdoğan, siyam, siyam ikizleri