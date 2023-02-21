https://sputniknews.com.tr/20230221/kahramanmarasta-yasayan-siyam-ikizleri-cumhurbaskanligi-ucagiyla-ankaraya-getirildi-1067301357.html
Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi
Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi
Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T01:14+0300
2023-02-21T01:14+0300
2023-02-21T01:14+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
siyam
siyam ikizleri
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Hatay ve Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüşte Cumhurbaşkanlığı uçağına siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu’nun da alınması talimatını verdi. Siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı heyetini taşıyan uçakla Ankara’ya ulaştı.
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recep tayyip erdoğan, siyam, siyam ikizleri
recep tayyip erdoğan, siyam, siyam ikizleri
Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi
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Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi.
Hatay ve Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüşte Cumhurbaşkanlığı uçağına siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu’nun da alınması talimatını verdi.
Siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı heyetini taşıyan uçakla Ankara’ya ulaştı.