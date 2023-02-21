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https://sputniknews.com.tr/20230221/istanbulda-2-katli-metruk-bina-coktu-1067313331.html
İstanbul'da 2 katlı metruk bina çöktü
İstanbul'da 2 katlı metruk bina çöktü
Fatih'te 2 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle yan taraftaki boş alana çöktü. Binanın boş olduğu olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T12:05+0300
2023-02-21T12:05+0300
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İstanbul'daki metruk bina, Fatih Hadım Odaları Sokak'ta saat 11.00 sıralarında çöktü. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle yan taraftaki alana doğru çöktü. Çökmeyle birlikte mahalleli büyük bir panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın boş olduğu ve olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Ekipler olay yerine inceleme başlattı.Mehmet Cihangir, "Saat 11 civarı iş yerinde oturuyorduk. Bir ses geldi gürültü geldi. Dışarı çıktık, dumandan gözümüzü açamadık. Ne olduğunu anlayamadık bir baktık bina yıkılmış. Bir genç çıktı ona 'Kimse var mı' diye sordum, yok dedi. O anda polis geldi ilgilendi" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/sanliurfada-bir-binada-dogalgaz-nedeniyle-patlama-oldu-1067258078.html
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istanbul, bina, fatih
istanbul, bina, fatih

İstanbul'da 2 katlı metruk bina çöktü

12:05 21.02.2023
© İHA / FURKAN DUMAN - ŞEHRİBAN UZUNİstanbul'da 2 katlı metruk bina çöktü
İstanbul'da 2 katlı metruk bina çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© İHA / FURKAN DUMAN - ŞEHRİBAN UZUN
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Fatih'te 2 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle yan taraftaki boş alana çöktü. Binanın boş olduğu olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.
İstanbul'daki metruk bina, Fatih Hadım Odaları Sokak'ta saat 11.00 sıralarında çöktü. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle yan taraftaki alana doğru çöktü.
Çökmeyle birlikte mahalleli büyük bir panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın boş olduğu ve olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Ekipler olay yerine inceleme başlattı.
Mehmet Cihangir, "Saat 11 civarı iş yerinde oturuyorduk. Bir ses geldi gürültü geldi. Dışarı çıktık, dumandan gözümüzü açamadık. Ne olduğunu anlayamadık bir baktık bina yıkılmış. Bir genç çıktı ona 'Kimse var mı' diye sordum, yok dedi. O anda polis geldi ilgilendi" dedi.
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