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https://sputniknews.com.tr/20230221/hollandada-temizlik-iscileri-zam-oraninin-iyilestirilmesi-talebiyle-grevde-cop-yiginlari-olustu--1067344743.html
Hollanda'da temizlik işçileri, zam oranının iyileştirilmesi talebiyle grevde: Çöp yığınları oluştu
Hollanda'da temizlik işçileri, zam oranının iyileştirilmesi talebiyle grevde: Çöp yığınları oluştu
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da temizlik işçilerinin toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı 1 haftalık grev nedeniyle... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T22:17+0300
2023-02-21T22:17+0300
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Grev nedeniyle başkentte çok sayıda sokak ve meydanda çöp bidonlarının dolup taştığı gözlemlenirken, şehrin sakinleri bu durumdan şikayet etti.Bazı Amsterdamlılar çöplerin toplandığı yerlere uyarı yazıları asarak, 20-27 Şubat'ta çöplerin toplanmayacağını belirterek, insanlardan bir hafta boyunca dışarıya çöp atmamalarını istedi.Amsterdam Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 20-27 Şubat tarihlerinde, çöplerin toplanmayacağı belirtilerek, şehirde yaşayanlardan çöplerini evde biriktirmeleri istendi.Açıklamada, Belediye Yetkilisi Hester van Buren'in "Grevin sebebini anlıyorum. Gıda ve diğer şeylerin fiyatları arttı. Kısa süre içerisine sendikayla oturup daha iyi bir toplu iş sözleşmesinde anlaşmayı umuyoruz." sözlerine yer verildi.Amsterdam Belediyesinde temizlik işlerinde çalışan Kadir Çakırlar, önceki haftalarda otobüs şoförlerinin de greve gittiğini fakat istedikleri zam oranını alamadıklarını anımsatarak, mevcut grevin amacına ulaşamayabileceğine dikkati çekti.Sendika zam oranını yetersiz buluyorHollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (FNV) grevle ilgili yapılan açıklamada, belediyenin teklif ettiği 1 Şubat 2023'ten itibaren geçerli yüzde 5, 1 Nisan 2024'ten itibaren geçerli yüzde 3'lük zam oranının enflasyonun çok gerisinde kaldığı, 2023 yılı için yüzde 12 zam istendiği kaydedildi.İş yükünün hafifletilmesinin ve yeni toplu iş sözleşmesinde çalışma şartlarının da iyileştirilmesinin talep edildiği vurgulanan açıklamada, Amsterdam ile Leiden, Den Bosch, Maastricht şehirlerinde de temizlik işçilerinin grevinin sürdüğü ve şubat ayının ilk haftasında Utrecht, ikinci ve üçüncü haftasında Rotterdam şehirlerindeki temizlik işçilerinin de 1 haftalık greve gittiği aktarıldı.
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grev, hollanda, çöp
grev, hollanda, çöp

Hollanda'da temizlik işçileri, zam oranının iyileştirilmesi talebiyle grevde: Çöp yığınları oluştu

22:17 21.02.2023
© AAHollanda'nın başkenti Amsterdam'da temizlik işçilerinin toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı 1 haftalık grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da temizlik işçilerinin toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı 1 haftalık grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AA
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da temizlik işçilerinin toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı 1 haftalık grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu.
Grev nedeniyle başkentte çok sayıda sokak ve meydanda çöp bidonlarının dolup taştığı gözlemlenirken, şehrin sakinleri bu durumdan şikayet etti.
Bazı Amsterdamlılar çöplerin toplandığı yerlere uyarı yazıları asarak, 20-27 Şubat'ta çöplerin toplanmayacağını belirterek, insanlardan bir hafta boyunca dışarıya çöp atmamalarını istedi.
© AAHollanda'nın başkenti Amsterdam'da temizlik işçilerinin toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı 1 haftalık grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da temizlik işçilerinin toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı 1 haftalık grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da temizlik işçilerinin toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı 1 haftalık grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu
© AA
Amsterdam Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 20-27 Şubat tarihlerinde, çöplerin toplanmayacağı belirtilerek, şehirde yaşayanlardan çöplerini evde biriktirmeleri istendi.
Açıklamada, Belediye Yetkilisi Hester van Buren'in "Grevin sebebini anlıyorum. Gıda ve diğer şeylerin fiyatları arttı. Kısa süre içerisine sendikayla oturup daha iyi bir toplu iş sözleşmesinde anlaşmayı umuyoruz." sözlerine yer verildi.
Amsterdam Belediyesinde temizlik işlerinde çalışan Kadir Çakırlar, önceki haftalarda otobüs şoförlerinin de greve gittiğini fakat istedikleri zam oranını alamadıklarını anımsatarak, mevcut grevin amacına ulaşamayabileceğine dikkati çekti.
© AAHollanda'nın başkenti Amsterdam'da temizlik işçilerinin toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı 1 haftalık grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da temizlik işçilerinin toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı 1 haftalık grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da temizlik işçilerinin toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı 1 haftalık grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu
© AA

Sendika zam oranını yetersiz buluyor

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (FNV) grevle ilgili yapılan açıklamada, belediyenin teklif ettiği 1 Şubat 2023'ten itibaren geçerli yüzde 5, 1 Nisan 2024'ten itibaren geçerli yüzde 3'lük zam oranının enflasyonun çok gerisinde kaldığı, 2023 yılı için yüzde 12 zam istendiği kaydedildi.
İş yükünün hafifletilmesinin ve yeni toplu iş sözleşmesinde çalışma şartlarının da iyileştirilmesinin talep edildiği vurgulanan açıklamada, Amsterdam ile Leiden, Den Bosch, Maastricht şehirlerinde de temizlik işçilerinin grevinin sürdüğü ve şubat ayının ilk haftasında Utrecht, ikinci ve üçüncü haftasında Rotterdam şehirlerindeki temizlik işçilerinin de 1 haftalık greve gittiği aktarıldı.
© AAHollanda'nın başkenti Amsterdam'da temizlik işçilerinin toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı 1 haftalık grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da temizlik işçilerinin toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı 1 haftalık grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da temizlik işçilerinin toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı 1 haftalık grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu
© AA
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