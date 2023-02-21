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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230221/hindistan-disisleri-bakani-jaishankar-ukraynadaki-catisma-cok-karmasik-bir-mesele-1067347853.html
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar: Ukrayna’daki çatışma çok karmaşık bir mesele
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar: Ukrayna’daki çatışma çok karmaşık bir mesele
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Ukrayna’daki çatışmanın çok karmaşık bir mesele olduğunu belirterek, “Lehe veya aleye şeklinde basit bir ikilemeye... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T23:20+0300
2023-02-21T23:21+0300
ukrayna krizi
hindistan
narendra modi
ukrayna
rusya
operasyon
subrahmanyam jaishankar
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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Ani haber ajansına açıklamasında, “Bugün, Ukrayna’daki çatışma gibi çok karmaşık olan bir meseleyi ‘lehe’ ve ‘aleyhe’, şu saftan yoksa bu saftan mısınız, savaştan mı barıştan mı yanasınız şeklinde basit bir ikilemeye indirgemek adil olmaz. Bu meselenin daha karmaşık olduğunu düşünüyorum. Bazı incelikleri biliyoruz, ama bekleyip bunun nereye varacağını görmeliyiz” ifadesini kullandı.Jaishankar, ülkesinin mevcut durumda mümkün olan her türlü yardımı sağladığını kaydederek, “BM Genel Sekreterliği ile gübre gibi bazı konular üzerinde çalışıyoruz, çünkü birçok Güney ülkesi kalkınmakta olan ülkelerdir ve gübre konusunda büyük sorunlarla karşı karşıyalar çünkü Rusya dünyanın en büyük gübre ihracatçılarından biri” dedi.Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Ukrayna’da barışın sağlanması için bir ivme oluşturmak istediğini kaydeden Jaishankar, “Ukrayna ve Rusya şunu biliyorlar ki, biz yararlı olabileceksek bunun için tüm imkanlarımızı ve iyi niyetimizi kullanmaya hazırız. Bekleyip bunun nereye varacağını görmek zorundayız” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/trump-ukrayna-ihtilafini-birkac-saat-icinde-bitirebilecegimi-garanti-ediyorum-1067345980.html
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hindistan, narendra modi, ukrayna, rusya, operasyon, subrahmanyam jaishankar
hindistan, narendra modi, ukrayna, rusya, operasyon, subrahmanyam jaishankar

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar: Ukrayna’daki çatışma çok karmaşık bir mesele

23:20 21.02.2023 (güncellendi: 23:21 21.02.2023)
© Sputnik / Алексей Куденко / Multimedya arşivine gidinHindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© Sputnik / Алексей Куденко
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Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Ukrayna’daki çatışmanın çok karmaşık bir mesele olduğunu belirterek, “Lehe veya aleye şeklinde basit bir ikilemeye indirgeyemezsiniz” dedi.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Ani haber ajansına açıklamasında, “Bugün, Ukrayna’daki çatışma gibi çok karmaşık olan bir meseleyi ‘lehe’ ve ‘aleyhe’, şu saftan yoksa bu saftan mısınız, savaştan mı barıştan mı yanasınız şeklinde basit bir ikilemeye indirgemek adil olmaz. Bu meselenin daha karmaşık olduğunu düşünüyorum. Bazı incelikleri biliyoruz, ama bekleyip bunun nereye varacağını görmeliyiz” ifadesini kullandı.
Jaishankar, ülkesinin mevcut durumda mümkün olan her türlü yardımı sağladığını kaydederek, “BM Genel Sekreterliği ile gübre gibi bazı konular üzerinde çalışıyoruz, çünkü birçok Güney ülkesi kalkınmakta olan ülkelerdir ve gübre konusunda büyük sorunlarla karşı karşıyalar çünkü Rusya dünyanın en büyük gübre ihracatçılarından biri” dedi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Ukrayna’da barışın sağlanması için bir ivme oluşturmak istediğini kaydeden Jaishankar, “Ukrayna ve Rusya şunu biliyorlar ki, biz yararlı olabileceksek bunun için tüm imkanlarımızı ve iyi niyetimizi kullanmaya hazırız. Bekleyip bunun nereye varacağını görmek zorundayız” diye ekledi.
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