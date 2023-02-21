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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/hatayspor-sportif-direktoru-taner-savutun-depremde-hayatini-kaybettigi-aciklandi-1067323683.html
Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un depremde hayatını kaybettiği açıklandı
Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un depremde hayatını kaybettiği açıklandı
Hatayspor Kulübü, depremde enkaz altında kalan Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T14:18+0300
2023-02-21T14:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatayspor
deprem
taner savut
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Hatayspor Kulübü, depremde enkaz altında kalan Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.Açılamada, "Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" ifadelerine yer verildi.
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hatayspor, deprem, taner savut
hatayspor, deprem, taner savut

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un depremde hayatını kaybettiği açıklandı

14:18 21.02.2023 (güncellendi: 14:21 21.02.2023)
© Fotoğraf : Twitter taner savut
taner savut - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Hatayspor Kulübü, depremde enkaz altında kalan Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hatayspor Kulübü, depremde enkaz altında kalan Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.
Açılamada, "Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" ifadelerine yer verildi.
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