https://sputniknews.com.tr/20230221/hatayspor-sportif-direktoru-taner-savutun-depremde-hayatini-kaybettigi-aciklandi-1067323683.html
Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un depremde hayatını kaybettiği açıklandı
Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un depremde hayatını kaybettiği açıklandı
Hatayspor Kulübü, depremde enkaz altında kalan Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T14:18+0300
2023-02-21T14:18+0300
2023-02-21T14:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatayspor
deprem
taner savut
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067323508_0:0:848:477_1920x0_80_0_0_3ae84bdfeb1628fe17a3e9b4af269b86.jpg
Hatayspor Kulübü, depremde enkaz altında kalan Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.Açılamada, "Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" ifadelerine yer verildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067323508_86:0:722:477_1920x0_80_0_0_13d86eb7a9a33b74a2b03a056439f041.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hatayspor, deprem, taner savut
hatayspor, deprem, taner savut
Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un depremde hayatını kaybettiği açıklandı
14:18 21.02.2023 (güncellendi: 14:21 21.02.2023) Abone ol
Hatayspor Kulübü, depremde enkaz altında kalan Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hatayspor Kulübü, depremde enkaz altında kalan Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.
Açılamada, "Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" ifadelerine yer verildi.