https://sputniknews.com.tr/20230221/floridada-patlama-2-olu-2-yarali-1067342108.html

Florida’da patlama: 2 ölü, 5 yaralı

Florida’da patlama: 2 ölü, 5 yaralı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami-Dade ilçesinde bulunan Medley sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T21:09+0300

2023-02-21T21:09+0300

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Medley sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangının 2 kişinin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan bir patlamayı tetiklediği belirtildi.Yerel basında yer alan haberlere göre yangın, bölgede bulunan bir dükkanda, işçilerin kaynak yapmak için asetilen kullanması sırasında çıkan bir kıvılcım sonucu çıktı.Miami-Dade İtfaiye Şefi Danny Cardeso, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok tehlikeli bir senaryoydu" dedi.Cardeso, "Yanıcı maddeler nedeniyle birden fazla aracımız yandı. Birden fazla elektrik hattımız yerde. Bu durum, toplamda beş kişinin kurtarılmaya veya tedaviye muhtaç olmasıyla birleştiğinde çok zorlu bir sahneydi" ifadelerini kullandı.

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