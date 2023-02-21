Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230221/floridada-patlama-2-olu-2-yarali-1067342108.html
Florida’da patlama: 2 ölü, 5 yaralı
Florida’da patlama: 2 ölü, 5 yaralı
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami-Dade ilçesinde bulunan Medley sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T21:09+0300
2023-02-21T21:28+0300
dünya
abd
florida
miami
yangın
patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/01/1050386093_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_7339205c8e3e3b7022cdc9dd82789ca9.jpg
Medley sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangının 2 kişinin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan bir patlamayı tetiklediği belirtildi.Yerel basında yer alan haberlere göre yangın, bölgede bulunan bir dükkanda, işçilerin kaynak yapmak için asetilen kullanması sırasında çıkan bir kıvılcım sonucu çıktı.Miami-Dade İtfaiye Şefi Danny Cardeso, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok tehlikeli bir senaryoydu" dedi.Cardeso, "Yanıcı maddeler nedeniyle birden fazla aracımız yandı. Birden fazla elektrik hattımız yerde. Bu durum, toplamda beş kişinin kurtarılmaya veya tedaviye muhtaç olmasıyla birleştiğinde çok zorlu bir sahneydi" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20191207/abd-elektrik-sirketi-yangindan-zarar-gorenlere-135-milyar-dolar-odeyecek-1040785138.html
florida
miami
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/01/1050386093_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_60160fb0eff56058d2676238f2ca4651.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, florida, miami, yangın, patlama
abd, florida, miami, yangın, patlama

Florida’da patlama: 2 ölü, 5 yaralı

21:09 21.02.2023 (güncellendi: 21:28 21.02.2023)
© AANew York’ta aşı olmayan 2 binden fazla itfaiyeci 'sağlık iznine' çıktı
New York’ta aşı olmayan 2 binden fazla itfaiyeci 'sağlık iznine' çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AA
Abone olTelegram
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami-Dade ilçesinde bulunan Medley sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Medley sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangının 2 kişinin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan bir patlamayı tetiklediği belirtildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre yangın, bölgede bulunan bir dükkanda, işçilerin kaynak yapmak için asetilen kullanması sırasında çıkan bir kıvılcım sonucu çıktı.
Miami-Dade İtfaiye Şefi Danny Cardeso, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok tehlikeli bir senaryoydu" dedi.
Cardeso, "Yanıcı maddeler nedeniyle birden fazla aracımız yandı. Birden fazla elektrik hattımız yerde. Bu durum, toplamda beş kişinin kurtarılmaya veya tedaviye muhtaç olmasıyla birleştiğinde çok zorlu bir sahneydi" ifadelerini kullandı.
Kaliforniya- Yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2019
DÜNYA
ABD elektrik şirketi, yangından zarar görenlere 13.5 milyar dolar ödeyecek
7 Aralık 2019, 17:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала