Evlerinin yıkılmasını izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı: 'Hem canımızı hem malımızı kaybettik'

© Sputnik / Sertaç Kayar Bariyer önünde bekleyen apartman sakinlerinden bir kadın, yaşanan depremde kaynanasını, kayınbabasını ve görümcesini kaybettiğini belirterek “Evlerimiz de zaten yıkılıyor, hem canımızı hem de malımızı kaybettik” diyor. Eşyalarını evden çıkaramadığını ifade eden apartman sakini şöyle devam etti: “Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Bari eşyalarımızı bari çıkarsaydık, hiçbir şey istemedik ki. Bundan sonra yapabileceğimiz bir şey yok. Sokaklardayız, ne yapacağız bilmiyorum, ben de bilmiyorum.”