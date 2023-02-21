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Evlerinin yıkılmasını izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı: 'Hem canımızı hem malımızı kaybettik'
Evlerinin yıkılmasını izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı: 'Hem canımızı hem malımızı kaybettik'
Diyarbakır’da ağır hasar gören binaların yıkımına başlandı. Kontrollü şekilde yıkılan binaların önünde toplanan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T16:31+0300
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deprem
fotoğraf
diyarbakır
yıkım
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deprem, fotoğraf, фото, diyarbakır, yıkım
deprem, fotoğraf, фото, diyarbakır, yıkım

Evlerinin yıkılmasını izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı: 'Hem canımızı hem malımızı kaybettik'

16:31 21.02.2023 (güncellendi: 16:35 21.02.2023)
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Diyarbakır’da ağır hasar gören binaların yıkımına başlandı. Kontrollü şekilde yıkılan binaların önünde toplanan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. İçeriden eşyalarını da çıkaramadıklarını söyleyen apartman sakinleri “Hem canımızı hem malımızı kaybettik” dedi.
© Sputnik / Sertaç KayarKahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden en çok etkilenen kentlerden biri olan Diyarbakır’da, ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı.
Evlerinin yıkılmasını izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı: 'Hem canımızı hem malımızı kaybettik' - Sputnik Türkiye
1/7
© Sputnik / Sertaç Kayar
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden en çok etkilenen kentlerden biri olan Diyarbakır’da, ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı.
© Sputnik / Sertaç Kayar409 kişinin yaşamını yitirdiği, 902 kişinin de yaralandığı depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Evlerinin yıkılmasını izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı: 'Hem canımızı hem malımızı kaybettik' - Sputnik Türkiye
2/7
© Sputnik / Sertaç Kayar
409 kişinin yaşamını yitirdiği, 902 kişinin de yaralandığı depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.
© Sputnik / Sertaç KayarÇalışmalarda 45 bin 149 binada hasar tespiti yapılırken, bin 110 binanın (8 bin 284 ev) ağır hasarlı olduğu belirlendi. Ayrıca bin 44 binanın (12 bin 106 ev) orta hasarlı, 10 bin 977 binanın ise az hasarlı olduğu belirlendi.
Evlerinin yıkılmasını izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı: 'Hem canımızı hem malımızı kaybettik' - Sputnik Türkiye
3/7
© Sputnik / Sertaç Kayar
Çalışmalarda 45 bin 149 binada hasar tespiti yapılırken, bin 110 binanın (8 bin 284 ev) ağır hasarlı olduğu belirlendi. Ayrıca bin 44 binanın (12 bin 106 ev) orta hasarlı, 10 bin 977 binanın ise az hasarlı olduğu belirlendi.
© Sputnik / Sertaç KayarYapılan çalışmalar sonucu ilk etapta tehlike arz eden 35 yapının acil yıkılması kararı verildi. Ağır hasarlı binaların en çok bulunduğu merkez Bağlar İlçesi’nde ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı. Mevlana Halit Mahallesi bulunan bir bina kontrollü şekilde yıkıldı.
Evlerinin yıkılmasını izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı: 'Hem canımızı hem malımızı kaybettik' - Sputnik Türkiye
4/7
© Sputnik / Sertaç Kayar
Yapılan çalışmalar sonucu ilk etapta tehlike arz eden 35 yapının acil yıkılması kararı verildi. Ağır hasarlı binaların en çok bulunduğu merkez Bağlar İlçesi’nde ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı. Mevlana Halit Mahallesi bulunan bir bina kontrollü şekilde yıkıldı.
© AA / Sertaç KayarYıkım sırasında bariyerlerin etrafında bekleyen apartman sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı. Yer yer gerginliğin de yaşandığı alanda apartmana girmeye çalışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Evlerinin yıkılmasını izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı: 'Hem canımızı hem malımızı kaybettik' - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Sertaç Kayar
Yıkım sırasında bariyerlerin etrafında bekleyen apartman sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı. Yer yer gerginliğin de yaşandığı alanda apartmana girmeye çalışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
© Sputnik / Sertaç KayarBariyer önünde bekleyen apartman sakinlerinden bir kadın, yaşanan depremde kaynanasını, kayınbabasını ve görümcesini kaybettiğini belirterek “Evlerimiz de zaten yıkılıyor, hem canımızı hem de malımızı kaybettik” diyor. Eşyalarını evden çıkaramadığını ifade eden apartman sakini şöyle devam etti: “Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Bari eşyalarımızı bari çıkarsaydık, hiçbir şey istemedik ki. Bundan sonra yapabileceğimiz bir şey yok. Sokaklardayız, ne yapacağız bilmiyorum, ben de bilmiyorum.”
Evlerinin yıkılmasını izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı: 'Hem canımızı hem malımızı kaybettik' - Sputnik Türkiye
6/7
© Sputnik / Sertaç Kayar
Bariyer önünde bekleyen apartman sakinlerinden bir kadın, yaşanan depremde kaynanasını, kayınbabasını ve görümcesini kaybettiğini belirterek “Evlerimiz de zaten yıkılıyor, hem canımızı hem de malımızı kaybettik” diyor. Eşyalarını evden çıkaramadığını ifade eden apartman sakini şöyle devam etti: “Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Bari eşyalarımızı bari çıkarsaydık, hiçbir şey istemedik ki. Bundan sonra yapabileceğimiz bir şey yok. Sokaklardayız, ne yapacağız bilmiyorum, ben de bilmiyorum.”
© Sputnik / Sertaç KayarKentte acil yıkım kararı verilen binaların yıkımı devam ederken, ağır hasarlı binaların önünde ailelerin eşyalarını çıkarma çabası da sürüyor. Etrafı güvenlik şeridi ve bariyerlerle çevrilen binalardan birkaç parça eşya çıkarmayı başaran aileler, eşyaları kamyonetlerle depolara yada yakınlarının evlerine götürüyor.
Evlerinin yıkılmasını izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı: 'Hem canımızı hem malımızı kaybettik' - Sputnik Türkiye
7/7
© Sputnik / Sertaç Kayar
Kentte acil yıkım kararı verilen binaların yıkımı devam ederken, ağır hasarlı binaların önünde ailelerin eşyalarını çıkarma çabası da sürüyor. Etrafı güvenlik şeridi ve bariyerlerle çevrilen binalardan birkaç parça eşya çıkarmayı başaran aileler, eşyaları kamyonetlerle depolara yada yakınlarının evlerine götürüyor.
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