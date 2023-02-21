Evlerinin yıkılmasını izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı: 'Hem canımızı hem malımızı kaybettik'

© Sputnik / Sertaç KayarKahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden en çok etkilenen kentlerden biri olan Diyarbakır’da, ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden en çok etkilenen kentlerden biri olan Diyarbakır’da, ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı.
© Sputnik / Sertaç Kayar409 kişinin yaşamını yitirdiği, 902 kişinin de yaralandığı depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
409 kişinin yaşamını yitirdiği, 902 kişinin de yaralandığı depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.
© Sputnik / Sertaç KayarÇalışmalarda 45 bin 149 binada hasar tespiti yapılırken, bin 110 binanın (8 bin 284 ev) ağır hasarlı olduğu belirlendi. Ayrıca bin 44 binanın (12 bin 106 ev) orta hasarlı, 10 bin 977 binanın ise az hasarlı olduğu belirlendi.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Çalışmalarda 45 bin 149 binada hasar tespiti yapılırken, bin 110 binanın (8 bin 284 ev) ağır hasarlı olduğu belirlendi. Ayrıca bin 44 binanın (12 bin 106 ev) orta hasarlı, 10 bin 977 binanın ise az hasarlı olduğu belirlendi.
© Sputnik / Sertaç KayarYapılan çalışmalar sonucu ilk etapta tehlike arz eden 35 yapının acil yıkılması kararı verildi. Ağır hasarlı binaların en çok bulunduğu merkez Bağlar İlçesi’nde ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı. Mevlana Halit Mahallesi bulunan bir bina kontrollü şekilde yıkıldı.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Yapılan çalışmalar sonucu ilk etapta tehlike arz eden 35 yapının acil yıkılması kararı verildi. Ağır hasarlı binaların en çok bulunduğu merkez Bağlar İlçesi’nde ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı. Mevlana Halit Mahallesi bulunan bir bina kontrollü şekilde yıkıldı.
© AA / Sertaç KayarYıkım sırasında bariyerlerin etrafında bekleyen apartman sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı. Yer yer gerginliğin de yaşandığı alanda apartmana girmeye çalışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
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© AA / Sertaç Kayar
Yıkım sırasında bariyerlerin etrafında bekleyen apartman sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı. Yer yer gerginliğin de yaşandığı alanda apartmana girmeye çalışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
© Sputnik / Sertaç KayarBariyer önünde bekleyen apartman sakinlerinden bir kadın, yaşanan depremde kaynanasını, kayınbabasını ve görümcesini kaybettiğini belirterek “Evlerimiz de zaten yıkılıyor, hem canımızı hem de malımızı kaybettik” diyor. Eşyalarını evden çıkaramadığını ifade eden apartman sakini şöyle devam etti: “Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Bari eşyalarımızı bari çıkarsaydık, hiçbir şey istemedik ki. Bundan sonra yapabileceğimiz bir şey yok. Sokaklardayız, ne yapacağız bilmiyorum, ben de bilmiyorum.”
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Bariyer önünde bekleyen apartman sakinlerinden bir kadın, yaşanan depremde kaynanasını, kayınbabasını ve görümcesini kaybettiğini belirterek “Evlerimiz de zaten yıkılıyor, hem canımızı hem de malımızı kaybettik” diyor. Eşyalarını evden çıkaramadığını ifade eden apartman sakini şöyle devam etti: “Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Bari eşyalarımızı bari çıkarsaydık, hiçbir şey istemedik ki. Bundan sonra yapabileceğimiz bir şey yok. Sokaklardayız, ne yapacağız bilmiyorum, ben de bilmiyorum.”
© Sputnik / Sertaç KayarKentte acil yıkım kararı verilen binaların yıkımı devam ederken, ağır hasarlı binaların önünde ailelerin eşyalarını çıkarma çabası da sürüyor. Etrafı güvenlik şeridi ve bariyerlerle çevrilen binalardan birkaç parça eşya çıkarmayı başaran aileler, eşyaları kamyonetlerle depolara yada yakınlarının evlerine götürüyor.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Kentte acil yıkım kararı verilen binaların yıkımı devam ederken, ağır hasarlı binaların önünde ailelerin eşyalarını çıkarma çabası da sürüyor. Etrafı güvenlik şeridi ve bariyerlerle çevrilen binalardan birkaç parça eşya çıkarmayı başaran aileler, eşyaları kamyonetlerle depolara yada yakınlarının evlerine götürüyor.