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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/erdogan-sehirlerimizi-yeni-bir-anlayisla-guvenli-yerlesim-yerleri-haline-getirmekte-kararliyiz-1067339495.html
Erdoğan: Şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız
Erdoğan: Şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem bölgesi) Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T19:39+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: (Deprem bölgesi) Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık.Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor.Şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız.
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız

19:39 21.02.2023 (güncellendi: 19:59 21.02.2023)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem bölgesi) Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

(Deprem bölgesi) Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık.

Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor.

Şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız.
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