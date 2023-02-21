https://sputniknews.com.tr/20230221/erdogan-sehirlerimizi-yeni-bir-anlayisla-guvenli-yerlesim-yerleri-haline-getirmekte-kararliyiz-1067339495.html

Erdoğan: Şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız

Erdoğan: Şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem bölgesi) Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T19:39+0300

2023-02-21T19:39+0300

2023-02-21T19:59+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: (Deprem bölgesi) Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık.Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor.Şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız.

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2023

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recep tayyip erdoğan