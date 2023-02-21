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Ekşi Sözlük’e erişim engeli
Ekşi Sözlük’e erişim engeli
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Ekşi Sözlük'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yetkililerden... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T21:59+0300
2023-02-21T22:01+0300
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ekşi sözlük
bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu
erişim
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden duyurdu.Yayımalan kararda şu ifadelere yer verildi:Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız" denildi.
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ekşi sözlük, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, erişim
ekşi sözlük, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, erişim

Ekşi Sözlük’e erişim engeli

21:59 21.02.2023 (güncellendi: 22:01 21.02.2023)
© Fotoğraf : Ekşi SözlükEkşi Sözlük
Ekşi Sözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© Fotoğraf : Ekşi Sözlük
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Ekşi Sözlük'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız" ifadeleri kullanıldı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden duyurdu.
Yayımalan kararda şu ifadelere yer verildi:
eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu kararıyla erişime engellenmiştir."
Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız" denildi.
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