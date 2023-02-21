https://sputniknews.com.tr/20230221/eksi-sozluke-erisim-engeli-1067344218.html

Ekşi Sözlük’e erişim engeli

Ekşi Sözlük’e erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Ekşi Sözlük'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yetkililerden... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T21:59+0300

2023-02-21T21:59+0300

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türkiye

ekşi sözlük

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu

erişim

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden duyurdu.Yayımalan kararda şu ifadelere yer verildi:Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız" denildi.

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ekşi sözlük, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, erişim