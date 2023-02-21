Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Batı’da kutsal metinler de sorgulanır hâle geldi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230221/dunyada-en-yuksek-suc-oranina-sahip-kenti-aciklandi-1067310174.html
Dünyada en yüksek suç oranına sahip kent açıklandı
Dünyada en yüksek suç oranına sahip kent açıklandı
Meksika'nın Colima kenti, 2022'de her 100 bin kişi başına 181.94 cinayet ile dünyada en fazla suç işlenen şehir olarak kayıtlara geçti. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T11:25+0300
2023-02-21T11:38+0300
dünya
meksika
suç
rapor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103989/48/1039894899_0:277:3148:2048_1920x0_80_0_0_b2f4bf569f5bfc6892d31e59ccf43acb.jpg
Kamu Güvenliği ve Ceza Hukuku Halk Konseyi'nin (CCSPJP) yayınladığı raporda, dünya genelinde en çok suç işlenen 50 kent listelendi.Meksika'nın Colima kenti, 2022'de her 100 bin kişi başına 181.94 cinayet ile dünyada en fazla suç işlenen şehir olarak kayıtlara geçti.Meksika 6 yıldır dünyanın en tehlikeli kentlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Nüfusu 300 binin üzerinde ve suç oranı yüksek 50 kentin listelendiği rapora Meksika'dan 17 kent girerken dünyada en yüksek suç oranına sahip 10 kentten 9'u yine bu ülkeden oldu.Raporda, ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerinin eylemlerine göz yumduğu ve böylece suç örgütlerine hareket alanı açtığı iddia edilen mevcut hükümet eleştirildi.Raporda "Şu an Meksika'da olduğu gibi suçluların rahatça şiddeti benimsemesine ve bunu açıkça yapmasına izin veren kamu güvenliği politikası uygulayan başka bir ulusal hükümet yok" ifadeleri kullanıldı.Söz konusu suçlara karşı önlem alan ülkelerde dikkate değer ilerleme kaydedildiği vurgulanan raporda, geçmişte dünyada en çok şiddet işlenen ülkelerden El Salvador ve Guatemala'nın etkili önlemlerle cinayet oranlarını düşürdüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221227/meksikanin-en-guclu-karteli-karakoldan-birkac-metre-uzaklikta-cocuklara-noel-hediyesi-dagitti-1065093756.html
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103989/48/1039894899_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_0d59f71978e50ab00a67e9b2f3e0cd56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, suç, rapor
meksika, suç, rapor

Dünyada en yüksek suç oranına sahip kent açıklandı

11:25 21.02.2023 (güncellendi: 11:38 21.02.2023)
© AFP 2023 / Elizabeth RuizMeksika, polis
Meksika, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / Elizabeth Ruiz
Abone olTelegram
Meksika'nın Colima kenti, 2022'de her 100 bin kişi başına 181.94 cinayet ile dünyada en fazla suç işlenen şehir olarak kayıtlara geçti.
Kamu Güvenliği ve Ceza Hukuku Halk Konseyi'nin (CCSPJP) yayınladığı raporda, dünya genelinde en çok suç işlenen 50 kent listelendi.
Meksika'nın Colima kenti, 2022'de her 100 bin kişi başına 181.94 cinayet ile dünyada en fazla suç işlenen şehir olarak kayıtlara geçti.
Meksika 6 yıldır dünyanın en tehlikeli kentlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Nüfusu 300 binin üzerinde ve suç oranı yüksek 50 kentin listelendiği rapora Meksika'dan 17 kent girerken dünyada en yüksek suç oranına sahip 10 kentten 9'u yine bu ülkeden oldu.
Raporda, ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerinin eylemlerine göz yumduğu ve böylece suç örgütlerine hareket alanı açtığı iddia edilen mevcut hükümet eleştirildi.
Raporda "Şu an Meksika'da olduğu gibi suçluların rahatça şiddeti benimsemesine ve bunu açıkça yapmasına izin veren kamu güvenliği politikası uygulayan başka bir ulusal hükümet yok" ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu suçlara karşı önlem alan ülkelerde dikkate değer ilerleme kaydedildiği vurgulanan raporda, geçmişte dünyada en çok şiddet işlenen ülkelerden El Salvador ve Guatemala'nın etkili önlemlerle cinayet oranlarını düşürdüğü belirtildi.
Meksika-kartel-ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
YAŞAM
Meksika'nın en güçlü karteli, karakoldan birkaç metre uzaklıkta çocuklara Noel hediyesi dağıttı
27 Aralık 2022, 13:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала