https://sputniknews.com.tr/20230221/disisleri-ab-komiseri-varhelyi-ve-ab-konseyi-donem-baskani-forssell-turkiyeye-geliyor-1067335699.html

Dışişleri: AB Komiseri Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı Forssell Türkiye'ye geliyor

Dışişleri: AB Komiseri Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı Forssell Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç Adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T18:06+0300

2023-02-21T18:06+0300

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oliver varhelyi

dünya

ab

türkiye

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AB Komiseri Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı Forssell 21-22 Şubat 2023 tarihlerinde Türkiye'ye geliyor. Konuyla Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:"Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, ülkemizde yaşanan depremler sonrasında, AB’nin aday ülke Türkiye’yle dayanışmasını sergilemek, desteğini ve taziyelerini iletmek amacıyla 21-22 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Komiser Varhelyi ve Bakan Forssell Ankara’da Sayın Bakanımızla biraraya gelerek, AB’nin deprem bölgesine ilave yardımlarını ve önümüzdeki Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası konferansın düzenlemelerini ele alacaklardır."

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oliver varhelyi, ab, türkiye