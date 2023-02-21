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https://sputniknews.com.tr/20230221/disisleri-ab-komiseri-varhelyi-ve-ab-konseyi-donem-baskani-forssell-turkiyeye-geliyor-1067335699.html
Dışişleri: AB Komiseri Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı Forssell Türkiye'ye geliyor
Dışişleri: AB Komiseri Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı Forssell Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç Adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T18:06+0300
2023-02-21T18:07+0300
oliver varhelyi
dünya
ab
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AB Komiseri Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı Forssell 21-22 Şubat 2023 tarihlerinde Türkiye'ye geliyor. Konuyla Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:"Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, ülkemizde yaşanan depremler sonrasında, AB’nin aday ülke Türkiye’yle dayanışmasını sergilemek, desteğini ve taziyelerini iletmek amacıyla 21-22 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Komiser Varhelyi ve Bakan Forssell Ankara’da Sayın Bakanımızla biraraya gelerek, AB’nin deprem bölgesine ilave yardımlarını ve önümüzdeki Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası konferansın düzenlemelerini ele alacaklardır."
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oliver varhelyi, ab, türkiye
oliver varhelyi, ab, türkiye

Dışişleri: AB Komiseri Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı Forssell Türkiye'ye geliyor

18:06 21.02.2023 (güncellendi: 18:07 21.02.2023)
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AA
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Dışişleri Bakanlığı Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç Adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell’in Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
AB Komiseri Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı Forssell 21-22 Şubat 2023 tarihlerinde Türkiye'ye geliyor. Konuyla Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, ülkemizde yaşanan depremler sonrasında, AB’nin aday ülke Türkiye’yle dayanışmasını sergilemek, desteğini ve taziyelerini iletmek amacıyla 21-22 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.
Komiser Varhelyi ve Bakan Forssell Ankara’da Sayın Bakanımızla biraraya gelerek, AB’nin deprem bölgesine ilave yardımlarını ve önümüzdeki Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası konferansın düzenlemelerini ele alacaklardır."
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