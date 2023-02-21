https://sputniknews.com.tr/20230221/depremin-acimadigi-halepteki-tarihi-carsilarin-yine-onarima-ihtiyaci-var-1067287747.html

Depremin acımadığı Halep’teki tarihi çarşıların yine onarıma ihtiyacı var

Depremin acımadığı Halep’teki tarihi çarşıların yine onarıma ihtiyacı var

Kahramanmaraş merkezli deprem, Suriye’nin Halep şehrinde en önemli turistik mekanlardan tarihi çarşılarda büyük hasara yol açtı. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

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Uzmanlar, tarihi duvarlarda çatlaklar keşfetti. Şimdi, bu tarihi mirasın onarımında UNESCO’nun yardımına ihtiyaç var.Sputnik, Suriye’nin tarihi çarşılarının geleceğini en çok merak eden dükkan sahipleriyle konuştu.Halep’in teröristlerden özgürleştirildiği 6 yıl önce, Suriye hükümeti, diğerlerin yanı sıra, ulusal kültür mirası olan tarihi çarşıların restorasyonu üzerinde de çalışmaya başladı. Bu sürece UNESCO temsilcileri de katılmıştı. Deprem sırasında, bu tarihi anıtlarda yine büyük hasarlar meydana geldi ve yeni restorasyona ihtiyaç var.Al-Ahmadiya, Halep’in en eski çarşısı olarak gösteriliyor. Uzmanlar, bu çarşının duvarlarında bir dizi tehlikeli çatlak keşfetti. Çarşıdaki, “arkeolojik hamam” da etkilendi. Ancak şu anda Suriye’nin tüm gücü arama kurtarma operasyonlarına ve evlerin onarımına yoğunlaştırıldı.Al-Ahmadiya çarşısındaki dükkanlardan birinin sahibi, “Aslında, çarşıdaki durum kolay değil. Bazı bölümlerde hiç hasar yokken bazı bölümler yerle yeksan oldu” dedi.Al-Harir Hanı, Al-Ahmadiya’ya göre çok daha iyi durumda.Handaki dükkanlardan birinin sahibi, “Al-Maci’deki yıkımlar büyük. Çünkü bu bölge, çarşıya göre daha yukarıda yer alıyor. Deprem sırasında moloz, kum, toz, toprak hepsi aşağıya, çarşıya doğru yuvarlandı, aktı. Birkaç dükkan ve duvarın bir bölümünde hasar meydana geldi” ifadesini kullandı.Dükkan sahibi, en kısa zamanda işlerine geri dönebilmeleri için yetkili makamlara enkazı biran önce kaldırma çağrısında bulundu.

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