https://sputniknews.com.tr/20230221/deprem-sabahi-kacan-muteahhidin-havuz-icin-kolonlari-kestigi-iddia-edildi-1067332112.html

Deprem sabahı kaçan müteahhidin havuz için kolonları kestiği iddia edildi

Deprem sabahı kaçan müteahhidin havuz için kolonları kestiği iddia edildi

Hatay’da depremde çöken lüks bir binanın zemin katına havuz yapıldığı için kolonlarının kesildiği iddia edildi. Binanın teras katına ise çocuk parkı yapıldığı... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T16:39+0300

2023-02-21T16:39+0300

2023-02-21T16:39+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

müteahhit

bina

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Hatay’da deprem sırasında çökme meydana gelen bir binada, zemin kat kolonlarının havuz yapılacağı gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Aynı binanın teras katında ise çocuk oyun parkı olduğu görüldü. Enkaza dönüşen binada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bina dron ile görüntülendi.Müteahhit deprem sabahı kaçmışEnkazda 15 gündür kuzenini bekleyen Savaş Tamer, “Kuzenim 15 gündür enkaz altında maalesef ulaşamadık. Sonuna kadar burada bekleyeceğiz, bırakamayız. A ve B bloklarının zemin katında sıkıntı var, muhtemelen kolon kesme olabilir. Alt kata havuz yapmışlar, diğer binada poligon yapılmış. Tabanlarda çökme var, üst katlar sağlam. Ya zeminden kaynaklı ya da kolon kesme var. Müteahhit burada oturuyordu, deprem sabahı kaçmış” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230221/1067323640.html

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deprem, müteahhit, bina