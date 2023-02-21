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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/deprem-sabahi-kacan-muteahhidin-havuz-icin-kolonlari-kestigi-iddia-edildi-1067332112.html
Deprem sabahı kaçan müteahhidin havuz için kolonları kestiği iddia edildi
Deprem sabahı kaçan müteahhidin havuz için kolonları kestiği iddia edildi
Hatay’da depremde çöken lüks bir binanın zemin katına havuz yapıldığı için kolonlarının kesildiği iddia edildi. Binanın teras katına ise çocuk parkı yapıldığı... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T16:39+0300
2023-02-21T16:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
müteahhit
bina
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Hatay’da deprem sırasında çökme meydana gelen bir binada, zemin kat kolonlarının havuz yapılacağı gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Aynı binanın teras katında ise çocuk oyun parkı olduğu görüldü. Enkaza dönüşen binada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bina dron ile görüntülendi.Müteahhit deprem sabahı kaçmışEnkazda 15 gündür kuzenini bekleyen Savaş Tamer, “Kuzenim 15 gündür enkaz altında maalesef ulaşamadık. Sonuna kadar burada bekleyeceğiz, bırakamayız. A ve B bloklarının zemin katında sıkıntı var, muhtemelen kolon kesme olabilir. Alt kata havuz yapmışlar, diğer binada poligon yapılmış. Tabanlarda çökme var, üst katlar sağlam. Ya zeminden kaynaklı ya da kolon kesme var. Müteahhit burada oturuyordu, deprem sabahı kaçmış” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/1067323640.html
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deprem, müteahhit, bina
deprem, müteahhit, bina

Deprem sabahı kaçan müteahhidin havuz için kolonları kestiği iddia edildi

16:39 21.02.2023
© İHA / EMRE SERTDEMİR - ONUR HAMZAOĞLU - REFİK FİDAN - SÜLEYMAN CENK İDAYEDeprem sabahı kaçan müteahhidin havuz için kolonları kestiği iddiası
Deprem sabahı kaçan müteahhidin havuz için kolonları kestiği iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© İHA / EMRE SERTDEMİR - ONUR HAMZAOĞLU - REFİK FİDAN - SÜLEYMAN CENK İDAYE
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Hatay’da depremde çöken lüks bir binanın zemin katına havuz yapıldığı için kolonlarının kesildiği iddia edildi. Binanın teras katına ise çocuk parkı yapıldığı görüldü. Enkaza dönüşen bina dron ile görüntülendi.
Hatay’da deprem sırasında çökme meydana gelen bir binada, zemin kat kolonlarının havuz yapılacağı gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Aynı binanın teras katında ise çocuk oyun parkı olduğu görüldü. Enkaza dönüşen binada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bina dron ile görüntülendi.

Müteahhit deprem sabahı kaçmış

Enkazda 15 gündür kuzenini bekleyen Savaş Tamer, “Kuzenim 15 gündür enkaz altında maalesef ulaşamadık. Sonuna kadar burada bekleyeceğiz, bırakamayız. A ve B bloklarının zemin katında sıkıntı var, muhtemelen kolon kesme olabilir. Alt kata havuz yapmışlar, diğer binada poligon yapılmış. Tabanlarda çökme var, üst katlar sağlam. Ya zeminden kaynaklı ya da kolon kesme var. Müteahhit burada oturuyordu, deprem sabahı kaçmış” dedi.
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