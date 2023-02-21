https://sputniknews.com.tr/20230221/deprem-illerinde-vekil-sayilari-degismeyecek-1067304680.html

Deprem illerinde vekil sayıları değişmeyecek

Deprem illerinde vekil sayıları değişmeyecek

Deprem felâketlerinin ardından seçimlerin, hangi tarihte yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Seçimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T07:16+0300

2023-02-21T07:16+0300

2023-02-21T07:16+0300

politika

seçim

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

milletvekili

hatay

adıyaman

kahramanmaraş

gaziantep

diyarbakır

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Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, YSK’da gerçekleştirilen toplantılarda özellikle depremde büyük yıkım yaşayan Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi illerde seçimle ilgili altyapı sorunları, seçmen göçü, kayıplar nedeniyle seçmen kütüklerinin güncellenmesi, seçmenin sandıkla nasıl buluşturulacağı gibi başlıklar masaya yatırılıyor. YSK kararlarına göre seçmenler, nüfus müdürlüğüne devamlı olarak oturduklarını bildirdikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorunda. Bu nedenle askı süresi içinde adres değişikliğini yapmayan seçmenler kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamıyor.Öte yandan YSK, 2022 yılı nüfus sayımına göre illerin çıkaracağı milletvekilli sayılarını belirledi. Buna göre seçimlerde depremden etkilenen Adana 15, Şanlıurfa 14, Gaziantep 14, Diyarbakır 12, Hatay 11, Kahramanmaraş 8, Malatya 6, Adıyaman 5, Osmaniye 4, Kilis 2 milletvekili çıkaracak. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan on binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği, yüzbinlerce vatandaşın başka illere göç ettiği biliniyor. YSK’nın yürüttüğü çalışmaya göre, rakam ne kadar büyük olursa olsun göç veren illerin de, göç alan illerin de seçimlerde çıkaracağı milletvekili sayılarında bir değişiklik olmayacak. Buna göre, örneğin depremden önce yaklaşık 1 milyon 700 bin nüfusa sahip Hatay seçimlerde 11 milletvekili çıkarabiliyorken, depremden sonra kayıplar ve göçlerle nüfusu ne kadar azalırsa azalsın yine TBMM’ye 11 milletvekili gönderecek. Başta Mersin ve Antalya olmak üzere yoğun göç alan illere giden depremzedeler seçmen kütüğünü aldırıp oy kullansa bile gittikleri illerin vekil sayısına bir etkileri olmayacak.

hatay

adıyaman

kahramanmaraş

gaziantep

diyarbakır

malatya

osmaniye

kilis

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seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), milletvekili, hatay, adıyaman, kahramanmaraş, gaziantep, diyarbakır, malatya, osmaniye, kilis