https://sputniknews.com.tr/20230221/danla-bilicten-sureci-hizli-atlatiyorsunuz-diyen-beyaz-tv-muhabirine-bu-soruyu-muhatabina-sorun-1067310861.html

Danla Bilic'ten 'Süreci hızlı atlatıyorsunuz' diyen Beyaz TV muhabirine: Bu soruyu muhatabına sorun

Danla Bilic'ten 'Süreci hızlı atlatıyorsunuz' diyen Beyaz TV muhabirine: Bu soruyu muhatabına sorun

Beyaz TV muhabirinin kendisine yönelttiği soruyu paylayan Danla Bilic, "Bir tarafınız yiyorsa bu soruları muhatabına sorun" dedi. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

youtube

danla bilic

deprem

provokasyon

beyaz tv

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YouTuber Danla Bilic, Beyaz TV muhabirinin kendisine "Gayet iyisiniz, bu süreci de hızlı atlatıyorsunuz” demesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.Bilic, “Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz! Bir tarafınız yiyorsa bu soruları muhatabına sorun. Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi değil. Hele ki en küçüğünden en büyüğüne bizi bölmeye çalışan kişilere sorun bu soruları" açıklamasında bulundu.Bilic, muhabirin sorusu üzerine de, "Bu soruyu sorabileceğiniz son kişi benim. Yeniden deprem olduğunu duyduk ve dağılıyoruz" dedi.

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youtube, danla bilic, deprem, provokasyon, beyaz tv