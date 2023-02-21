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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/cumhurbaskani-erdogan-ve-mhp-lideri-bahceli-osmaniyede-1067326927.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk günden itibaren devlet, 11 ilimizde yerini almıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk günden itibaren devlet, 11 ilimizde yerini almıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye'de incelemelerde bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde açıklamalarda bulunuyor. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
mhp
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde açıklamalarda bulunuyor.Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, mhp
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, mhp

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk günden itibaren devlet, 11 ilimizde yerini almıştır

15:26 21.02.2023 (güncellendi: 15:43 21.02.2023)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye'de incelemelerde bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde açıklamalarda bulunuyor.
Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
Bunların gören gözü kör. İlk günden itibaren devlet 11 ilimizde yerini almıştır.
Kızılay nerede diyor, be ahlaksız, be namussuz adi, günde 2 buçuk milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor.
865 bin vatandaşımız çadırda, 23 bin 500'ü konteynerde kalıyor.
Sizden bir yıl süre istiyorum.
Bir müjde de köylerde yaşayan vatandaşlarımıza vermek istiyorum. Köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı planlıyoruz.
Mart ayında 270 bin vatandaşımızı ailesiyle birlikte ev sahibi yapmak için bismillah demiş olacağız.
Depremle ilgili muhasebeyi önümüzdeki günlerde yapacağız. Afetten hepimizin çıkarması gereken dersler çıkarması gerekiyor. 17 Ağustos Marmara depremi sonrasında attığımız adımların doğru olduğunu tespit ettik. Kentsel dönüşüme karşıyız diyor CHP'li belediye başkanı. Kentsel dönüşüm denilen olay olmazsa olmazdır.
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