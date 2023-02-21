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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/cumhurbaskani-erdogan-gaziantepin-nurdagi-ilcesindeki-konteyner-kenti-ziyaretinde-konusuyor-1067335403.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep'te 100 bin kişi çadırlara yerleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep'te 100 bin kişi çadırlara yerleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep'i tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız" dedi. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T17:34+0300
2023-02-21T17:51+0300
recep tayyip erdoğan
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
gaziantep
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸Birliğimize sahip çıktıkça aşamayacağımız engel yok.🔸Gaziantep'te 100 bin kişi çadırlara yerleşti.🔸(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz.🔸Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır.🔸Gaziantep'i tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız.
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recep tayyip erdoğan, gaziantep
recep tayyip erdoğan, gaziantep

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep'te 100 bin kişi çadırlara yerleşti

17:34 21.02.2023 (güncellendi: 17:51 21.02.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep'i tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:


🔸Birliğimize sahip çıktıkça aşamayacağımız engel yok.

🔸Gaziantep'te 100 bin kişi çadırlara yerleşti.

🔸(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz.

🔸Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır.

🔸Gaziantep'i tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız.
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