Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep'te 100 bin kişi çadırlara yerleşti
17:34 21.02.2023 (güncellendi: 17:51 21.02.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep'i tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
🔸Birliğimize sahip çıktıkça aşamayacağımız engel yok.
🔸Gaziantep'te 100 bin kişi çadırlara yerleşti.
🔸(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz.
🔸Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır.
🔸Gaziantep'i tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
🔸Birliğimize sahip çıktıkça aşamayacağımız engel yok.
🔸Gaziantep'te 100 bin kişi çadırlara yerleşti.
🔸(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz.
🔸Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır.
🔸Gaziantep'i tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız.