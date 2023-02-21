https://sputniknews.com.tr/20230221/cumhurbaskani-erdogan-gaziantepin-nurdagi-ilcesindeki-konteyner-kenti-ziyaretinde-konusuyor-1067335403.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep'te 100 bin kişi çadırlara yerleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep'te 100 bin kişi çadırlara yerleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep'i tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız" dedi. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T17:34+0300

2023-02-21T17:34+0300

2023-02-21T17:51+0300

recep tayyip erdoğan

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

gaziantep

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸Birliğimize sahip çıktıkça aşamayacağımız engel yok.🔸Gaziantep'te 100 bin kişi çadırlara yerleşti.🔸(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz.🔸Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır.🔸Gaziantep'i tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız.

gaziantep

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