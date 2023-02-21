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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230221/cin-ukrayna-krizinde-bazi-ulkeler-yangina-korukle-gitmeye-son-vermeli-1067307144.html
Çin: Ukrayna krizinde bazı ülkeler yangına körükle gitmeye son vermeli
Çin: Ukrayna krizinde bazı ülkeler yangına körükle gitmeye son vermeli
Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, ülkesinin, Ukrayna krizinde son bir yılda giderek artan çatışma ve gerginliğin kontrolden çıkmasından endişe duyduğunu... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T09:43+0300
2023-02-21T09:43+0300
ukrayna krizi
çin
rusya
abd
ukrayna
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Pekin'de düzenlenen Lanting Forumu'nda konuşan Bakan Çin, ülkesinin, sorunun çözümünde diyaloğun ve müzakerelerin teşvik edilmesi, tüm tarafların kaygılarına yanıt verecek bir ortak güvenlik anlayışını geliştirilmesi için uluslararası toplumla birlikte çaba göstereceğini kaydetti.Ukrayna ihtilafında Avrupa'ya kalıcı barış getirecek siyasi çözüme ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Çin, ABD'yi ima ederek "Bazı ülkeleri, yangına körükle gitmeye son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Çin, dünyada düzensizliğin ve çatışma riskinin giderek arttığına işaret ederek, "Barışsever ülkeler, mevcut düşmanlıklara en kısa sürede son vermek için çaba göstermeli" değerlendirmesinde bulundu.Küresel Güvenlik Girişimi için 'kavram belgesi'Bakan Çin, forumda ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortaya attığı 'Küresel Güvenlik Girişimi' (GSC) fikrini detaylandıran bir 'kavram belgesini' yayımladıklarını duyurdu.Belgede, günün dünyasının tarihte görülmeyen değişimlere tanıklık ettiği ve güvenlik alanında çok sayıda riskin ve zorlukların belirdiği kaydedilerek kalkınma, barış ve güvenliğin aynı anda sürdürülebilmesi için 'bütünleşik güvenlik' anlayışına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.Çinli üst düzey diplomat Rusya'daBu arada açıklamaların, Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi'nin, Ukrayna savaşının yıl dönümünde temaslarda bulunmak üzere Rusya'da bulunduğu bir dönemde yapılması dikkati çekti.Vang, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Münih Güvenlik Konferansı marjında 19 Şubat'ta yaptığı görüşmede, 'silah ve mühimmat desteği' meselesini gündeme getiren ABD'li muhatabına, Çin'in Ukrayna ihtilafının barışçı çözümünden yana olduğunu vurgulayarak Washington yönetimine, 'yangına körükle gitmek ve durumdan kar sağlamaya çalışmak yerine, krize siyasi çözüm bulmak için çaba göstermesi' çağrısında bulunmuştu.Çin'in, Rusya ile ilişkilerini, 'ittifak kurmama', 'cepheleşmeme' ve 'üçüncü tarafları hedef almama' ilkeleri çerçevesinde yürüttüğüne işaret eden Vang, "ABD'nin, Çin-Rus ilişkileri için bizi suçlamasını, bu yolla bize baskı yapmasını asla kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230220/cin-abdnin-rusyaya-silah-tedarik-etmeyi-planladigimiz-iddiasi-gercek-disi-1067258873.html
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çin, rusya, abd, ukrayna
çin, rusya, abd, ukrayna

Çin: Ukrayna krizinde bazı ülkeler yangına körükle gitmeye son vermeli

09:43 21.02.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinUkrayna - Rusya - operasyon
Ukrayna - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, ülkesinin, Ukrayna krizinde son bir yılda giderek artan çatışma ve gerginliğin kontrolden çıkmasından endişe duyduğunu belirterek "Bazı ülkeleri, yangına körükle gitmeye son vermeye çağırıyoruz" dedi.
Pekin'de düzenlenen Lanting Forumu'nda konuşan Bakan Çin, ülkesinin, sorunun çözümünde diyaloğun ve müzakerelerin teşvik edilmesi, tüm tarafların kaygılarına yanıt verecek bir ortak güvenlik anlayışını geliştirilmesi için uluslararası toplumla birlikte çaba göstereceğini kaydetti.
Ukrayna ihtilafında Avrupa'ya kalıcı barış getirecek siyasi çözüme ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Çin, ABD'yi ima ederek "Bazı ülkeleri, yangına körükle gitmeye son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Çin, dünyada düzensizliğin ve çatışma riskinin giderek arttığına işaret ederek, "Barışsever ülkeler, mevcut düşmanlıklara en kısa sürede son vermek için çaba göstermeli" değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Güvenlik Girişimi için 'kavram belgesi'

Bakan Çin, forumda ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortaya attığı 'Küresel Güvenlik Girişimi' (GSC) fikrini detaylandıran bir 'kavram belgesini' yayımladıklarını duyurdu.
Belgede, günün dünyasının tarihte görülmeyen değişimlere tanıklık ettiği ve güvenlik alanında çok sayıda riskin ve zorlukların belirdiği kaydedilerek kalkınma, barış ve güvenliğin aynı anda sürdürülebilmesi için 'bütünleşik güvenlik' anlayışına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Çinli üst düzey diplomat Rusya'da

Bu arada açıklamaların, Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi'nin, Ukrayna savaşının yıl dönümünde temaslarda bulunmak üzere Rusya'da bulunduğu bir dönemde yapılması dikkati çekti.
Vang, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Münih Güvenlik Konferansı marjında 19 Şubat'ta yaptığı görüşmede, 'silah ve mühimmat desteği' meselesini gündeme getiren ABD'li muhatabına, Çin'in Ukrayna ihtilafının barışçı çözümünden yana olduğunu vurgulayarak Washington yönetimine, 'yangına körükle gitmek ve durumdan kar sağlamaya çalışmak yerine, krize siyasi çözüm bulmak için çaba göstermesi' çağrısında bulunmuştu.
Çin'in, Rusya ile ilişkilerini, 'ittifak kurmama', 'cepheleşmeme' ve 'üçüncü tarafları hedef almama' ilkeleri çerçevesinde yürüttüğüne işaret eden Vang, "ABD'nin, Çin-Rus ilişkileri için bizi suçlamasını, bu yolla bize baskı yapmasını asla kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Vang Vınbin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
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