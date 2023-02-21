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Bolu Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar, Tanju Özcan'a su şişeleri fırlattı
Bolu Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar, Tanju Özcan'a su şişeleri fırlattı
Depremzedelere yapılacak yardımların görüşülmesi için olağanüstü toplanan Bolu Belediye Meclisi'nde, AK Parti grubu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
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bolu
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tanju özcan
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Bolu Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağanüstü toplantısında Adıyaman'daki depremzede vatandaşlar için yapılacak yardım çalışmaları gündemiyle toplandı. Toplantı sırasında AK Parti grubu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında gerginlik yaşandı.Toplantıda yardımlarda kullanılmak üzere 99 milyon liralık kredi başvurusu yapılabilmesi için Başkan Özcan’a yetki verilmesi de görüşüldü. AK Parti grubunun söz konusu krediye karşı çıkması üzerine Meclis'te tansiyon yükseldi.Su şişeleri fırlattı Salonda AKP Grup Başkanvekili Uğur Akbay ve Özcan arasında atışma başladı. İkili arasında sözlü tansiyonun yükselmesiyle Başkan Özcan, oylamayı başlattı. Oylama sırasında AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar, önünde bulunan su şişesini Özcan’a fırlattı. Çınar'ın Özcan'a, 'ahlaksız' ve 'pislik adam' dediği duyuldu.Çınar’ın saldırısı sonrası salona zabıta ekipleri geldi. Çınar, salondan çıkmaya hazırlanırken, yeniden Özcan’a saldırıda bulundu.
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bolu, tanju özcan
bolu, tanju özcan

Bolu Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar, Tanju Özcan'a su şişeleri fırlattı

21:12 21.02.2023 (güncellendi: 21:17 21.02.2023)
© BBTVBolu Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar, Tanju Özcan'a su şişeleri fırlattı
Bolu Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar, Tanju Özcan'a su şişeleri fırlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© BBTV
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Depremzedelere yapılacak yardımların görüşülmesi için olağanüstü toplanan Bolu Belediye Meclisi'nde, AK Parti grubu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki yaşanan gerginlik sonrası, AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar, Özcan’a su şişeleri fırlatarak üzerine yürüdü.
Bolu Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağanüstü toplantısında Adıyaman'daki depremzede vatandaşlar için yapılacak yardım çalışmaları gündemiyle toplandı. Toplantı sırasında AK Parti grubu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında gerginlik yaşandı.
Toplantıda yardımlarda kullanılmak üzere 99 milyon liralık kredi başvurusu yapılabilmesi için Başkan Özcan’a yetki verilmesi de görüşüldü. AK Parti grubunun söz konusu krediye karşı çıkması üzerine Meclis'te tansiyon yükseldi.

Su şişeleri fırlattı

Salonda AKP Grup Başkanvekili Uğur Akbay ve Özcan arasında atışma başladı. İkili arasında sözlü tansiyonun yükselmesiyle Başkan Özcan, oylamayı başlattı. Oylama sırasında AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar, önünde bulunan su şişesini Özcan’a fırlattı. Çınar'ın Özcan'a, 'ahlaksız' ve 'pislik adam' dediği duyuldu.
Çınar’ın saldırısı sonrası salona zabıta ekipleri geldi. Çınar, salondan çıkmaya hazırlanırken, yeniden Özcan’a saldırıda bulundu.
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