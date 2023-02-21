https://sputniknews.com.tr/20230221/bolu-belediyesinde-ak-partili-meclis-uyesi-hacer-cinar-tanju-ozcana-su-siseleri-firlatti-1067342037.html

Bolu Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar, Tanju Özcan'a su şişeleri fırlattı

Bolu Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar, Tanju Özcan'a su şişeleri fırlattı

Depremzedelere yapılacak yardımların görüşülmesi için olağanüstü toplanan Bolu Belediye Meclisi'nde, AK Parti grubu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T21:12+0300

2023-02-21T21:12+0300

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bolu

türkiye

tanju özcan

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Bolu Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağanüstü toplantısında Adıyaman'daki depremzede vatandaşlar için yapılacak yardım çalışmaları gündemiyle toplandı. Toplantı sırasında AK Parti grubu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında gerginlik yaşandı.Toplantıda yardımlarda kullanılmak üzere 99 milyon liralık kredi başvurusu yapılabilmesi için Başkan Özcan’a yetki verilmesi de görüşüldü. AK Parti grubunun söz konusu krediye karşı çıkması üzerine Meclis'te tansiyon yükseldi.Su şişeleri fırlattı Salonda AKP Grup Başkanvekili Uğur Akbay ve Özcan arasında atışma başladı. İkili arasında sözlü tansiyonun yükselmesiyle Başkan Özcan, oylamayı başlattı. Oylama sırasında AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar, önünde bulunan su şişesini Özcan’a fırlattı. Çınar'ın Özcan'a, 'ahlaksız' ve 'pislik adam' dediği duyuldu.Çınar’ın saldırısı sonrası salona zabıta ekipleri geldi. Çınar, salondan çıkmaya hazırlanırken, yeniden Özcan’a saldırıda bulundu.

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