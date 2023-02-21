https://sputniknews.com.tr/20230221/bmden-rusya-ve-abdye-yeni-start-uygulanmasina-derhal-devam-etme-cagrisi-1067346228.html

BM’den Rusya ve ABD'ye Yeni START'ın uygulanmasına derhal devam etme çağrısı

BM’den Rusya ve ABD'ye Yeni START'ın uygulanmasına derhal devam etme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric, Rusya ve ABD’nin Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START) tam olarak... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T22:31+0300

2023-02-21T22:31+0300

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dünya

stephane dujarric

start

bm

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Yeni START’ın askıya alınmasını Sputnik’e değerlendiren BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya ve ABD'ye Yeni START uygulanmasına derhal devam etme çağrısı yaptı.BM Genel Sekreteri’nin bu yöndeki tutumunun her zaman net olduğuna dikkat çeken yetkili, Yeni START ve Rusya ile ABD arasındaki stratejik nükleer silahların azaltılmasına ilişkin ikili anlaşmaların yalnızca bu iki ülkenin değil, tüm uluslararası toplumun güvenliğini sağladığını vurguladı.‘Rusya ile ABD arasındaki etkileşimin üst düzeyde sürdürülmesi önemli’Rusya ile ABD arasındaki etkileşimin üst düzeyde sürdürülmesinin önemine vurgu yapan Dujarric, Rusya’nın nükleer deneme yapmaya hazır olduğu haberine ilişkin yorumunda, “Devletlerin neler yapabileceği konusunda spekülasyon yapamayız” dedi ve şöyle devam etti:Sözcü, “Bu nedenle tüm tarafların Yeni START’ı tam olarak uygulamaya yeniden başlaması için çağrı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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stephane dujarric, start, bm