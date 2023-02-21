https://sputniknews.com.tr/20230221/bm-genel-sekreteri-guterresten-deprem-mesaji-ihtiyac-olmasi-halinde-ek-yardim-saglamaya-haziriz-1067302520.html

BM Genel Sekreteri Guterres'ten deprem mesajı: İhtiyaç olması halinde ek yardım sağlamaya hazırız

BM Genel Sekreteri Guterres'ten deprem mesajı: İhtiyaç olması halinde ek yardım sağlamaya hazırız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, düşüncelerinin yeni depremler yaşayan Türk ve Suriye halkıyla birlikte olduğunu belirterek, BM'nin... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T03:03+0300

2023-02-21T03:03+0300

2023-02-21T03:03+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm genel sekreteri antonio guterres

deprem

yardım

hatay

türkiye

suriye

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.BM ekiplerinin sahada durumu değerlendirdiğini bildiren Guterres, "İhtiyaç olması halinde ilave yardım sağlamaya hazırız" ifadesini kullandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde ve saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremler, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230220/hatayda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1067290352.html

hatay

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bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, deprem, yardım, hatay, türkiye, suriye