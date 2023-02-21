Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/bm-genel-sekreteri-guterresten-deprem-mesaji-ihtiyac-olmasi-halinde-ek-yardim-saglamaya-haziriz-1067302520.html
BM Genel Sekreteri Guterres'ten deprem mesajı: İhtiyaç olması halinde ek yardım sağlamaya hazırız
BM Genel Sekreteri Guterres'ten deprem mesajı: İhtiyaç olması halinde ek yardım sağlamaya hazırız
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, düşüncelerinin yeni depremler yaşayan Türk ve Suriye halkıyla birlikte olduğunu belirterek, BM'nin... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T03:03+0300
2023-02-21T03:03+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
deprem
yardım
hatay
türkiye
suriye
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.BM ekiplerinin sahada durumu değerlendirdiğini bildiren Guterres, "İhtiyaç olması halinde ilave yardım sağlamaya hazırız" ifadesini kullandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde ve saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremler, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230220/hatayda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1067290352.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, deprem, yardım, hatay, türkiye, suriye
bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, deprem, yardım, hatay, türkiye, suriye

BM Genel Sekreteri Guterres'ten deprem mesajı: İhtiyaç olması halinde ek yardım sağlamaya hazırız

03:03 21.02.2023
© AABirleşmiş Milletler'in (BM) 77. Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler'in (BM) 77. Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, düşüncelerinin yeni depremler yaşayan Türk ve Suriye halkıyla birlikte olduğunu belirterek, BM'nin ilave yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
BM ekiplerinin sahada durumu değerlendirdiğini bildiren Guterres, "İhtiyaç olması halinde ilave yardım sağlamaya hazırız" ifadesini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde ve saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
Depremler, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedilmişti.
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde hasarlı bazı binaların yıkıldığı görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI I Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem: 3 kişi hayatını kaybetti
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