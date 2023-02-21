https://sputniknews.com.tr/20230221/bina-yikildi-yangin-merdiveni-ayakta-kaldi-1067334277.html
Bina yıkıldı, yangın merdiveni ayakta kaldı
Bina yıkıldı, yangın merdiveni ayakta kaldı
Hatay'da dün akşam meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Misafirhanesi yıkıldı, binanın yangın merdiveni ise... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T17:10+0300
2023-02-21T17:10+0300
2023-02-21T17:10+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hatay
yangın merdiveni
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Hatay’da dün 3 dakika arayla gerçekleşen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki 2 deprem, hasarlı birçok binanın yıkılmasına neden oldu. 6 Şubat’ta yaşanan ilk depremde hasar gören Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin 7 katlı misafirhanesi de tamamen yıkıldı. Misafirhane binası yıkılırken, yangın merdiveninin ayakta kalması ilginç görüntüler oluşturdu. Ayakta kalan yangın merdiveni, dron ile görüntülendi.
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deprem, hatay, yangın merdiveni
deprem, hatay, yangın merdiveni
Bina yıkıldı, yangın merdiveni ayakta kaldı
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Hatay'da dün akşam meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Misafirhanesi yıkıldı, binanın yangın merdiveni ise ayakta kaldı. İlginç görüntü, dron kamerasına yansıdı.
Hatay’da dün 3 dakika arayla gerçekleşen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki 2 deprem, hasarlı birçok binanın yıkılmasına neden oldu.
6 Şubat’ta yaşanan ilk depremde hasar gören Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin 7 katlı misafirhanesi de tamamen yıkıldı.
Misafirhane binası yıkılırken, yangın merdiveninin ayakta kalması ilginç görüntüler oluşturdu. Ayakta kalan yangın merdiveni, dron ile görüntülendi.