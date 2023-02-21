https://sputniknews.com.tr/20230221/bina-yikildi-yangin-merdiveni-ayakta-kaldi-1067334277.html

Bina yıkıldı, yangın merdiveni ayakta kaldı

Bina yıkıldı, yangın merdiveni ayakta kaldı

Hatay'da dün akşam meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Misafirhanesi yıkıldı, binanın yangın merdiveni ise... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T17:10+0300

2023-02-21T17:10+0300

2023-02-21T17:10+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

hatay

yangın merdiveni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067333927_0:32:2730:1568_1920x0_80_0_0_c5e4e3429948871c655612a00821d308.jpg

Hatay’da dün 3 dakika arayla gerçekleşen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki 2 deprem, hasarlı birçok binanın yıkılmasına neden oldu. 6 Şubat’ta yaşanan ilk depremde hasar gören Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin 7 katlı misafirhanesi de tamamen yıkıldı. Misafirhane binası yıkılırken, yangın merdiveninin ayakta kalması ilginç görüntüler oluşturdu. Ayakta kalan yangın merdiveni, dron ile görüntülendi.

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, hatay, yangın merdiveni