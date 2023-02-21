Bahçeli: Depremden menfaat devşirme arayışında olanlar ahlaksızlığın markasıdır, not alıyoruz

Depremden menfaat devşirme arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır, bunları tek tek not alıyoruz. Depremden menfaat devşirme arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır, bunları tek tek not alıyoruz.

Ahlaksız müteahhitler malzemeden çalmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. İnsani ve fiziki kusurlar yıkımı yoğunlaştırmaktadır. Ahlaksız müteahhitler malzemeden çalmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. İnsani ve fiziki kusurlar yıkımı yoğunlaştırmaktadır.

Etkin bir denetim mekanizmasıyla hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız. İstanbul için derhal harekete geçmemiz gerekmektedir. Devlet her şeye hakimdir, iftiralar ise beyhudedir. Acımız büyüktür ancak zamanın hafifletemediği hiçbir acı yoktur. Her yıkımdan sonra yeniden yükselmeyi bilmiş milletler, tarihe isimlerini altın harfle kazıdı. Etkin bir denetim mekanizmasıyla hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız. İstanbul için derhal harekete geçmemiz gerekmektedir. Devlet her şeye hakimdir, iftiralar ise beyhudedir. Acımız büyüktür ancak zamanın hafifletemediği hiçbir acı yoktur. Her yıkımdan sonra yeniden yükselmeyi bilmiş milletler, tarihe isimlerini altın harfle kazıdı.

Yardımlaşmanın gücüyle, paylaşmanın keremiyle, zorlukların üstesinden gelinecek. En ağır doğal afetlerden birinde yardımlaşma sergileyen milletimizle ne kadar iftihar etsel az. Her bir insanımız dost ve kardeş yanlısıdır. Deprem karşısında devlet ve millet tek vücut oldu. Hiçbir insanımızı aç ve açıkta bırakmayacağız. Yardımlaşmanın gücüyle, paylaşmanın keremiyle, zorlukların üstesinden gelinecek. En ağır doğal afetlerden birinde yardımlaşma sergileyen milletimizle ne kadar iftihar etsel az. Her bir insanımız dost ve kardeş yanlısıdır. Deprem karşısında devlet ve millet tek vücut oldu. Hiçbir insanımızı aç ve açıkta bırakmayacağız.

Bazı siyasetçiler gibi çöp tenekesi karıştırmayacağız. Bazı siyasetçiler gibi çöp tenekesi karıştırmayacağız.

Türkiye tek yürek kampanyasında nakdi yardım toplandı. Bu tablo, hayırseverlik örneğidir. İş adamları sanatçılar, gövdelerini taşın altına koydu. Milli Mücadele yıllarından bu yana Türkiye hiç bu kadar kendiliğinden organize olmamıştır. Türkiye tek yürek kampanyasında nakdi yardım toplandı. Bu tablo, hayırseverlik örneğidir. İş adamları sanatçılar, gövdelerini taşın altına koydu. Milli Mücadele yıllarından bu yana Türkiye hiç bu kadar kendiliğinden organize olmamıştır.

Yardımlaşmanın aktif olması, ister istemez bazı çevreleri rahatsız etmektedir. Esasen bunlar aramızdaki ayrık otları, içimize sızmış Bizans devşirmeleridir, bir kısım medya organı, yarım aydınlar, kiralık kalemler, siyasi bozguncular, böylesi bir dönemde bile insani duyarlılık göstermedi. Bir gazetenin manşetine bakın, 'Milletin parası ile millete bağış', 'Kırk bin ölü var, tek bir istifa yok'. Bunlarla ortak geleceği nasıl paylaşacağız? Dünya alem insani yardım veriyorken, iç muhalefetin utanç verici halini nasıl açıklayalım? Yardımlaşmanın aktif olması, ister istemez bazı çevreleri rahatsız etmektedir. Esasen bunlar aramızdaki ayrık otları, içimize sızmış Bizans devşirmeleridir, bir kısım medya organı, yarım aydınlar, kiralık kalemler, siyasi bozguncular, böylesi bir dönemde bile insani duyarlılık göstermedi. Bir gazetenin manşetine bakın, 'Milletin parası ile millete bağış', 'Kırk bin ölü var, tek bir istifa yok'. Bunlarla ortak geleceği nasıl paylaşacağız? Dünya alem insani yardım veriyorken, iç muhalefetin utanç verici halini nasıl açıklayalım?

Muhalefetin değersizleşmesinin sebebi bu. İnsani ve İslami değerler açısından baktığımızda, bugünkü felaketin siyasi koz olarak kullanılması devasa bir ayıptır. Muhalefetin değersizleşmesinin sebebi bu. İnsani ve İslami değerler açısından baktığımızda, bugünkü felaketin siyasi koz olarak kullanılması devasa bir ayıptır.