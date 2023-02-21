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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230221/almanyadan-vatandaslarina-rusyaya-seyahat-etmemeleri-konusunda-uyari-1067299347.html
Almanya’dan vatandaşlarına Rusya’ya seyahat etmemeleri konusunda uyarı
Almanya’dan vatandaşlarına Rusya’ya seyahat etmemeleri konusunda uyarı
Almanya Dışişleri Bakanlığı, önümüzdeki günlerde Rusya’ya seyahat etmeme konusunda uyardı ve Rusya’daki vatandaşlarına dikkatli olma çağrısında bulundu. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T00:10+0300
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ukrayna krizi
almanya
rusya
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Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın yaydığı tavsiyede, “Rusya Federasyonu’na seyahatler tavsiye edilmiyor” ifadesine yer verildi.Bakanlık ayrıca Rusya’nın Belgorod, Kursk, Bryansk, Voronej, Rostov-on-Don ve Krasnodar şehirlerine seyahatlere karşı uyardı.Belgenin metninde, “20-26 Şubat 2023 döneminde, Rusya hükümeti, 23 ve 24 Şubat bayram günleri dahil bir dizi etkinlikler planlıyor. Özellikle tetikte ve dikkatli olun, büyük kalabalıklardan kaçının” dendi.
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almanya, rusya
almanya, rusya

Almanya’dan vatandaşlarına Rusya’ya seyahat etmemeleri konusunda uyarı

00:10 21.02.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLRusya ve Almanya bayrakları
Rusya ve Almanya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, önümüzdeki günlerde Rusya’ya seyahat etmeme konusunda uyardı ve Rusya’daki vatandaşlarına dikkatli olma çağrısında bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın yaydığı tavsiyede, “Rusya Federasyonu’na seyahatler tavsiye edilmiyor” ifadesine yer verildi.
Bakanlık ayrıca Rusya’nın Belgorod, Kursk, Bryansk, Voronej, Rostov-on-Don ve Krasnodar şehirlerine seyahatlere karşı uyardı.
Belgenin metninde, “20-26 Şubat 2023 döneminde, Rusya hükümeti, 23 ve 24 Şubat bayram günleri dahil bir dizi etkinlikler planlıyor. Özellikle tetikte ve dikkatli olun, büyük kalabalıklardan kaçının” dendi.
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