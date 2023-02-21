https://sputniknews.com.tr/20230221/almanyadan-vatandaslarina-rusyaya-seyahat-etmemeleri-konusunda-uyari-1067299347.html
Almanya’dan vatandaşlarına Rusya’ya seyahat etmemeleri konusunda uyarı
Almanya’dan vatandaşlarına Rusya’ya seyahat etmemeleri konusunda uyarı
Almanya Dışişleri Bakanlığı, önümüzdeki günlerde Rusya’ya seyahat etmeme konusunda uyardı ve Rusya’daki vatandaşlarına dikkatli olma çağrısında bulundu. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T00:10+0300
2023-02-21T00:10+0300
2023-02-21T00:10+0300
ukrayna krizi
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Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın yaydığı tavsiyede, “Rusya Federasyonu’na seyahatler tavsiye edilmiyor” ifadesine yer verildi.Bakanlık ayrıca Rusya’nın Belgorod, Kursk, Bryansk, Voronej, Rostov-on-Don ve Krasnodar şehirlerine seyahatlere karşı uyardı.Belgenin metninde, “20-26 Şubat 2023 döneminde, Rusya hükümeti, 23 ve 24 Şubat bayram günleri dahil bir dizi etkinlikler planlıyor. Özellikle tetikte ve dikkatli olun, büyük kalabalıklardan kaçının” dendi.
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almanya, rusya
Almanya’dan vatandaşlarına Rusya’ya seyahat etmemeleri konusunda uyarı
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, önümüzdeki günlerde Rusya’ya seyahat etmeme konusunda uyardı ve Rusya’daki vatandaşlarına dikkatli olma çağrısında bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın yaydığı tavsiyede, “Rusya Federasyonu’na seyahatler tavsiye edilmiyor” ifadesine yer verildi.
Bakanlık ayrıca Rusya’nın Belgorod, Kursk, Bryansk, Voronej, Rostov-on-Don ve Krasnodar şehirlerine seyahatlere karşı uyardı.
Belgenin metninde, “20-26 Şubat 2023 döneminde, Rusya hükümeti, 23 ve 24 Şubat bayram günleri dahil bir dizi etkinlikler planlıyor. Özellikle tetikte ve dikkatli olun, büyük kalabalıklardan kaçının” dendi.