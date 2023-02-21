https://sputniknews.com.tr/20230221/almanyadan-vatandaslarina-rusyaya-seyahat-etmemeleri-konusunda-uyari-1067299347.html

Almanya’dan vatandaşlarına Rusya’ya seyahat etmemeleri konusunda uyarı

Almanya’dan vatandaşlarına Rusya’ya seyahat etmemeleri konusunda uyarı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, önümüzdeki günlerde Rusya’ya seyahat etmeme konusunda uyardı ve Rusya’daki vatandaşlarına dikkatli olma çağrısında bulundu. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T00:10+0300

2023-02-21T00:10+0300

2023-02-21T00:10+0300

ukrayna krizi

almanya

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/14/1051948910_0:32:3529:2017_1920x0_80_0_0_1aa893ce6df666f2eac5c8fc6e581b42.jpg

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın yaydığı tavsiyede, “Rusya Federasyonu’na seyahatler tavsiye edilmiyor” ifadesine yer verildi.Bakanlık ayrıca Rusya’nın Belgorod, Kursk, Bryansk, Voronej, Rostov-on-Don ve Krasnodar şehirlerine seyahatlere karşı uyardı.Belgenin metninde, “20-26 Şubat 2023 döneminde, Rusya hükümeti, 23 ve 24 Şubat bayram günleri dahil bir dizi etkinlikler planlıyor. Özellikle tetikte ve dikkatli olun, büyük kalabalıklardan kaçının” dendi.

almanya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, rusya