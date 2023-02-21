https://sputniknews.com.tr/20230221/akardan-hataya-siginmaci-akini-iddialarina-iliskin-aciklama-suriyeye-donenler-20-bini-asti-1067318771.html

Akar'dan, Hatay'a sığınmacı akını iddialarına ilişkin açıklama: 'Suriye'ye dönenler 20 bini aştı'

Akar'dan, Hatay'a sığınmacı akını iddialarına ilişkin açıklama: 'Suriye'ye dönenler 20 bini aştı'

Hulusi Akar, sosyal medyada yer alan "Depremde ağır hasar gören Hatay'a Suriyeli sığınmacı akını olduğu" iddiasına ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı ve "Tek... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T13:15+0300

2023-02-21T13:15+0300

2023-02-21T13:34+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

suriye

türkiye

sığınmacı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde incelemelerde bulundu.İlk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçen Akar, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İrtibat Bürosu'na giderek bilgi aldı. İncelemelerde bulunan Bakan Akar, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.Bakan Akar, "Depremin ardından Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye akın halinde giriş yaptığı" iddialarını da şöyle değerlendirdi: Milli Savunma Bakanı Akar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketinin" hemen ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'a geldiğini, dünkü depreme de AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yakalandığı söyledi.Deprem anında hissettiklerinin sorulması üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:'Devlet ve millet birlikteliğinin çok güzel örneklerini görüyoruz'Hatay merkezli dünkü deprem ve sonrasındaki artçıların ardından bölgede özellikle Mehmetçik olarak yeni bir kuvvete ihtiyaç olup olmadığı sorusuna Akar, şu yanıtı verdi:'Yapılanlar vatandaşlarımız tarafından görülüyor'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kışladan geç çıkarıldığı." iddialarına ilişkin de "Böyle bir şey söz konusu değil. Gerekli açıklamaları yaptık. Bazıları görmemekte, anlamamakta ısrar ediyor. İlk andan itibaren Mehmetçik milleti ve vatandaşı ile beraber oldu, olmaya devam ediyor. Yapılanlar da vatandaşlarımız tarafından görülüyor." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230219/akardan-hataya-siginmaci-akini-iddialarina-yalanlama-aksine-10-bin-suriyeli-gonullu-olarak-dondu-1067226879.html

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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), suriye, türkiye, sığınmacı