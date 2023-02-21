Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/akardan-hataya-siginmaci-akini-iddialarina-iliskin-aciklama-suriyeye-donenler-20-bini-asti-1067318771.html
Akar'dan, Hatay'a sığınmacı akını iddialarına ilişkin açıklama: 'Suriye'ye dönenler 20 bini aştı'
Akar'dan, Hatay'a sığınmacı akını iddialarına ilişkin açıklama: 'Suriye'ye dönenler 20 bini aştı'
Hulusi Akar, sosyal medyada yer alan "Depremde ağır hasar gören Hatay'a Suriyeli sığınmacı akını olduğu" iddiasına ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı ve "Tek... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T13:15+0300
2023-02-21T13:34+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
suriye
türkiye
sığınmacı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde incelemelerde bulundu.İlk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçen Akar, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İrtibat Bürosu'na giderek bilgi aldı. İncelemelerde bulunan Bakan Akar, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.Bakan Akar, "Depremin ardından Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye akın halinde giriş yaptığı" iddialarını da şöyle değerlendirdi: Milli Savunma Bakanı Akar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketinin" hemen ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'a geldiğini, dünkü depreme de AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yakalandığı söyledi.Deprem anında hissettiklerinin sorulması üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:'Devlet ve millet birlikteliğinin çok güzel örneklerini görüyoruz'Hatay merkezli dünkü deprem ve sonrasındaki artçıların ardından bölgede özellikle Mehmetçik olarak yeni bir kuvvete ihtiyaç olup olmadığı sorusuna Akar, şu yanıtı verdi:'Yapılanlar vatandaşlarımız tarafından görülüyor'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kışladan geç çıkarıldığı." iddialarına ilişkin de "Böyle bir şey söz konusu değil. Gerekli açıklamaları yaptık. Bazıları görmemekte, anlamamakta ısrar ediyor. İlk andan itibaren Mehmetçik milleti ve vatandaşı ile beraber oldu, olmaya devam ediyor. Yapılanlar da vatandaşlarımız tarafından görülüyor." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230219/akardan-hataya-siginmaci-akini-iddialarina-yalanlama-aksine-10-bin-suriyeli-gonullu-olarak-dondu-1067226879.html
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), suriye, türkiye, sığınmacı
hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), suriye, türkiye, sığınmacı

Akar'dan, Hatay'a sığınmacı akını iddialarına ilişkin açıklama: 'Suriye'ye dönenler 20 bini aştı'

13:15 21.02.2023 (güncellendi: 13:34 21.02.2023)
© AAHulusi Akar ve Yaşar Güler
Hulusi Akar ve Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AA
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Hulusi Akar, sosyal medyada yer alan "Depremde ağır hasar gören Hatay'a Suriyeli sığınmacı akını olduğu" iddiasına ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı ve "Tek yönlü olarak Türkiye’den Suriye’ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu anda bu rakamın 20 bini geçti” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde incelemelerde bulundu.
İlk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçen Akar, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İrtibat Bürosu'na giderek bilgi aldı. İncelemelerde bulunan Bakan Akar, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Bakan Akar, "Depremin ardından Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye akın halinde giriş yaptığı" iddialarını da şöyle değerlendirdi:

"Bu kesinlikle doğru değil. Hudutta yaptığımız incelemelerde, askeri ve sivil erkanla yaptığımız görüşmelerde, sınır hattımızdaki askeri birliklerimizde yaptığımız denetlemelerde ve hudut kapılarında yaptığımız görüşmelerde yğun bir şekilde konuyu görüştük. Kesinlikle bu iddialar gerçek dışı. Türkiye'de yaşayan Suriyeli vatandaşlar evlerini ve yakınlarını kaybetmeleri nedeniyle kendi topraklarına dönüyor. Tek yönlü olarak Türkiye'den Suriye'ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu anda bu rakamın 20 bini geçtiğini takip ediyoruz."

Milli Savunma Bakanı Akar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketinin" hemen ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'a geldiğini, dünkü depreme de AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yakalandığı söyledi.
Deprem anında hissettiklerinin sorulması üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Sarsıntıyı ciddi bir şekilde yaşadık. Her akşam AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların koordine edildiği, ihtiyaçların belirlendiği bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Toplantı için hazırlıklarımızı sürdürürken çok şiddetli sarsıntı oldu. Uygun bir şekilde alanı boşalttık ve Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçerek toplantıya devam ettik. Bütün ilgili valilerimiz, yetkililer süratle duruma vaziyet ettiler. İlk andan itibaren gerekli raporları aldılar ve arama kurtarma timleri başta olmak üzere her türlü desteği sağlamaya başladılar. Yapılması gerekenleri yaparak sıkıntının büyümesini önlediler."

'Devlet ve millet birlikteliğinin çok güzel örneklerini görüyoruz'

Hatay merkezli dünkü deprem ve sonrasındaki artçıların ardından bölgede özellikle Mehmetçik olarak yeni bir kuvvete ihtiyaç olup olmadığı sorusuna Akar, şu yanıtı verdi:
"Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından hemen gerekli koordinasyon yapıldı, AFAD koordinatörlüğünde valililerimizin ihtiyaç ve isteklerini bildirmesine bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ilk andan itibaren vatandaşımızın yanına koştu. Şu anda da bütün durumu yakından takip etmekteyiz. Anlık olarak bilgi alışverişi ve gerekli koordinasyon yapılıyor. İş makinaları, arama kurma timleri, güvenlik, lojistik imkanları seferber edilmiş durumda. Bunların tamamına yakını bölgeye konuşlandı. Çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızla beraber, onlarla omuz omuza devlet ve millet birlikteliğinin çok güzel örneklerini görüyoruz."

'Yapılanlar vatandaşlarımız tarafından görülüyor'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kışladan geç çıkarıldığı." iddialarına ilişkin de "Böyle bir şey söz konusu değil. Gerekli açıklamaları yaptık. Bazıları görmemekte, anlamamakta ısrar ediyor. İlk andan itibaren Mehmetçik milleti ve vatandaşı ile beraber oldu, olmaya devam ediyor. Yapılanlar da vatandaşlarımız tarafından görülüyor." dedi.
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Akar'dan Hatay'a sığınmacı akını iddialarına yalanlama: Aksine 10 bin Suriyeli gönüllü olarak döndü
19 Şubat, 12:25
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