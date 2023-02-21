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Ağır hasarlı binaların yıkımıyla ihmaller ortaya çıktı: 'Aşırı derecede deniz kumu kullanılmış'
Ağır hasarlı binaların yıkımıyla ihmaller ortaya çıktı: 'Aşırı derecede deniz kumu kullanılmış'
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkım işlemi sürerken İnşaat Mühendisi Murat Fener Kahramanmaraş’taki binalarda aşırı derecede... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
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Ağır hasarlı binaların yıkımıyla ihmaller ortaya çıktı: 'Aşırı derecede deniz kumu kullanılmış'

13:07 21.02.2023
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Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkım işlemi sürerken İnşaat Mühendisi Murat Fener Kahramanmaraş’taki binalarda aşırı derecede deniz kumu kullanıldığını söyleyerek, “Binayı para kazanmak için değil de insanların yaşaması için yapmamız lazım, yoksa 10 saniye. 10 saniyede bu hale geldi Kahramanmaraş” dedi.
© İHAKahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmaları sonlandırılırken enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım işlemi ise sürüyor.
Ağır hasarlı binaların yıkımıyla ihmaller ortaya çıktı: ‘Aşırı derecede deniz kumu kullanılmış’ - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmaları sonlandırılırken enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım işlemi ise sürüyor.
© İHAKahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem kent merkezinde büyük yıkıma neden olurken ayakta kalan binalarda da ağır hasarlara neden oldu.
Ağır hasarlı binaların yıkımıyla ihmaller ortaya çıktı: ‘Aşırı derecede deniz kumu kullanılmış’ - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem kent merkezinde büyük yıkıma neden olurken ayakta kalan binalarda da ağır hasarlara neden oldu.
© İHABursa Gürsu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi personeli İnşaat Mühendisi Murat Fener, arama kurtarma çalışmalarında bazı durumlarda hilti bile kullanmaya gerek duymadan elleriyle betonları parçaladıklarına dikkat çekti.
Ağır hasarlı binaların yıkımıyla ihmaller ortaya çıktı: ‘Aşırı derecede deniz kumu kullanılmış’ - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Bursa Gürsu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi personeli İnşaat Mühendisi Murat Fener, arama kurtarma çalışmalarında bazı durumlarda hilti bile kullanmaya gerek duymadan elleriyle betonları parçaladıklarına dikkat çekti.
© İHATrabzon Bulvarı üzerindeki ağır hasarlı Karabekiroğlu Apartmanının yıkımı tamamlanırken bölgede incelemelerde bulunan yetkililer Kahramanmaraş’ta yıkılan binalardaki en büyük sorunun betonlarda aşırı derecede deniz kumu kullanılması olduğunun altını çizdi.
Ağır hasarlı binaların yıkımıyla ihmaller ortaya çıktı: ‘Aşırı derecede deniz kumu kullanılmış’ - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Trabzon Bulvarı üzerindeki ağır hasarlı Karabekiroğlu Apartmanının yıkımı tamamlanırken bölgede incelemelerde bulunan yetkililer Kahramanmaraş’ta yıkılan binalardaki en büyük sorunun betonlarda aşırı derecede deniz kumu kullanılması olduğunun altını çizdi.
© İHABinaların betonlarının özelliğini kaybettiğini kaydeden Bursa Gürsu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi personeli İnşaat Mühendisi Murat Fener, “Biz ilk günden beri buradayız 20 kişilik bir ekibimiz var. Hemen hemen her binadaki en büyük sıkıntı demir donatı büyük sıkıntı, beton özelliğini de yitirmiş. Farkındaysanız zaten kolonlar patlamış, bu binayı tutan tabliyeler, onlar yıkıldıktan sonra iki tane kolonu çekince bina oturacak, bu binanın havada durması şans. Buradan 2008 doğumlu bir çocuk çıkardık Allah rahmet eylesin, binaların beton özelliği yok deniz kumu kullanılmış, oval taşlar ve bütünlüğü yok hava almış. Bütün kolon, kiriş her şey patlamış. Demirler ellerimize geliyordu, parçalanıyordu. Artık hilti kullanacak durumu bile kalmamış binaların. Elimizle ve balyozla çeke çeke molozları alıyoruz. Bir de yukarıya çıktıkça kolon bütünlüğü bozulmuş, kolonlardaki genişlikler yukarı doğru çıkınca incelmiş. Betonlarda aşırı derecede deniz kumu kullanılmış. Tekniğine uygun olmayan binalar var. Bundan sonra yapacağımız tek bir şey var ne olursa olsun binayı para kazanmak için değil de insanların yaşaması için yapmamız lazım, yoksa 10 saniye. 10 saniyede bu hale geldi Kahramanmaraş” dedi.
Ağır hasarlı binaların yıkımıyla ihmaller ortaya çıktı: ‘Aşırı derecede deniz kumu kullanılmış’ - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Binaların betonlarının özelliğini kaybettiğini kaydeden Bursa Gürsu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi personeli İnşaat Mühendisi Murat Fener, “Biz ilk günden beri buradayız 20 kişilik bir ekibimiz var. Hemen hemen her binadaki en büyük sıkıntı demir donatı büyük sıkıntı, beton özelliğini de yitirmiş. Farkındaysanız zaten kolonlar patlamış, bu binayı tutan tabliyeler, onlar yıkıldıktan sonra iki tane kolonu çekince bina oturacak, bu binanın havada durması şans. Buradan 2008 doğumlu bir çocuk çıkardık Allah rahmet eylesin, binaların beton özelliği yok deniz kumu kullanılmış, oval taşlar ve bütünlüğü yok hava almış. Bütün kolon, kiriş her şey patlamış. Demirler ellerimize geliyordu, parçalanıyordu. Artık hilti kullanacak durumu bile kalmamış binaların. Elimizle ve balyozla çeke çeke molozları alıyoruz. Bir de yukarıya çıktıkça kolon bütünlüğü bozulmuş, kolonlardaki genişlikler yukarı doğru çıkınca incelmiş. Betonlarda aşırı derecede deniz kumu kullanılmış. Tekniğine uygun olmayan binalar var. Bundan sonra yapacağımız tek bir şey var ne olursa olsun binayı para kazanmak için değil de insanların yaşaması için yapmamız lazım, yoksa 10 saniye. 10 saniyede bu hale geldi Kahramanmaraş” dedi.
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