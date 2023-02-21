https://sputniknews.com.tr/20230221/abdli-gazeteci-abdnin-ukrayna-ordusunun-zaferi-ile-ilgili-umutlari-giderek-azaliyor-1067300222.html
ABD’li gazeteci: ABD'nin Ukrayna ordusunun zaferi ile ilgili umutları giderek azalıyor
ABD’li gazeteci: ABD'nin Ukrayna ordusunun zaferi ile ilgili umutları giderek azalıyor
ABD’li araştırmacı gazeteci ve analist Mark Episkopos, Batı'nın Ukrayna topraklarındaki çatışmanın Kiev için başarı ile sonuçlanabileceğine dair umutlarının... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T00:26+0300
2023-02-21T00:26+0300
2023-02-21T00:26+0300
ukrayna krizi
mark episkopos
abd
ukrayna
ukrayna krizi
the american conservative
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Episkopos, The American Conservative için kaleme aldığı makalede Batılı ülkelerin Ukrayna topraklarındaki çatışmanın Kiev için başarı ile sonuçlanabileceğine dair umutlarının aydan aya azaldığını belirtti.Batı medyasının Ukrayna’daki çatışmanın neredeyse başından beri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hızlı bir zafer elde edeceğini ileri sürdüklerine dikkat çeken yazar, ancak şu an itibarıyla çatışmanın sonucuna ilişkin görüşlerin farklı görünmeye başladığını ifade etti.Episkopos, “Batı medyasındaki havanın sadece dört ay öncesine göre ne kadar sert değiştiğini fark etmemek zor. Bu noktaya nasıl geldik ve bu nelere yol açabilir? Ukrayna'da gelişen felaket, onlarca yılın diğer kötü tasarlanmış dış politika maceraları gibi tamamen öngörülebilirdi” vurgusunu yaptı.ABD makamlarının Ukrayna ihtilafının en başından beri Kiev'in çatışmada Moskova'yı yenebileceğine ikna olduğunu ve bu hedefe ulaşılması için gerekli tüm kaynakları sağlamaya çalıştığını kaydeden uzman, ancak şu anda birçok Batılı ülke liderinin Ukrayna ordusunun savaş alanında mağlup olabileceğinin farkında olduğunun altını çizdi.ABD’li analist, “Washington'un tam anlamıyla zafer olarak adlandırılabilecek bir şeyi başarma veya en azından Ukrayna'ya yapılan devasa Amerikan yatırımından bir tür dönüş sağlama umutları her geçen ay azalıyor. Rusya'ya karşı tam zafere dair tehlikeli derecede belirsiz bir fikirle felce uğramış olan Beyaz Saray'ın kendini köşeye sıkıştırdığı hem müttefiklerimiz, hem de düşmanlarımız için aşikar hale geliyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230220/diw-baskani-fratzscher-almanya-ukraynadaki-catisma-nedeniyle-100-milyar-euro-kaybetti-1067280624.html
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mark episkopos, abd, ukrayna, ukrayna krizi, the american conservative
mark episkopos, abd, ukrayna, ukrayna krizi, the american conservative
ABD’li gazeteci: ABD'nin Ukrayna ordusunun zaferi ile ilgili umutları giderek azalıyor
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ABD’li araştırmacı gazeteci ve analist Mark Episkopos, Batı'nın Ukrayna topraklarındaki çatışmanın Kiev için başarı ile sonuçlanabileceğine dair umutlarının aydan aya azaldığını yazdı.
Episkopos, The American Conservative için kaleme aldığı makalede Batılı ülkelerin Ukrayna topraklarındaki çatışmanın Kiev için başarı ile sonuçlanabileceğine dair umutlarının aydan aya azaldığını belirtti.
Batı medyasının Ukrayna’daki çatışmanın neredeyse başından beri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hızlı bir zafer elde edeceğini ileri sürdüklerine dikkat çeken yazar, ancak şu an itibarıyla çatışmanın sonucuna ilişkin görüşlerin farklı görünmeye başladığını ifade etti.
Episkopos, “Batı medyasındaki havanın sadece dört ay öncesine göre ne kadar sert değiştiğini fark etmemek zor. Bu noktaya nasıl geldik ve bu nelere yol açabilir? Ukrayna'da gelişen felaket, onlarca yılın diğer kötü tasarlanmış dış politika maceraları gibi tamamen öngörülebilirdi” vurgusunu yaptı.
ABD makamlarının Ukrayna ihtilafının en başından beri Kiev'in çatışmada Moskova'yı yenebileceğine ikna olduğunu ve bu hedefe ulaşılması için gerekli tüm kaynakları sağlamaya çalıştığını kaydeden uzman, ancak şu anda birçok Batılı ülke liderinin Ukrayna ordusunun savaş alanında mağlup olabileceğinin farkında olduğunun altını çizdi.
ABD’li analist, “Washington'un tam anlamıyla zafer olarak adlandırılabilecek bir şeyi başarma veya en azından Ukrayna'ya yapılan devasa Amerikan yatırımından bir tür dönüş sağlama umutları her geçen ay azalıyor. Rusya'ya karşı tam zafere dair tehlikeli derecede belirsiz bir fikirle felce uğramış olan Beyaz Saray'ın kendini köşeye sıkıştırdığı hem müttefiklerimiz, hem de düşmanlarımız için aşikar hale geliyor” ifadelerini kullandı.