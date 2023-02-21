https://sputniknews.com.tr/20230221/14-milyari-vermiyor-ama-blinken-185-milyon-dolar-yardimla-bir-pr-calismasi-yapiyor-1067403011.html

‘1.4 milyarı vermiyor ama Blinken 185 milyon dolar yardımla bir PR çalışması yapıyor’

‘1.4 milyarı vermiyor ama Blinken 185 milyon dolar yardımla bir PR çalışması yapıyor’

Stoltenberg’in İsveç üzerinden bir bağışçı konferansı duyurusuyla ‘bir nevi rüşvet ve üyelik aidatı’ sunduğunu söyleyen Güller, ‘Sanki Ankara’nın tonunu... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T17:23+0300

2023-02-21T17:23+0300

2023-02-23T04:23+0300

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nato

deprem

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Türkiye’yi vuran depremlerin ardından ilişkilerin sıkıntılı olduğu komşular Yunanistan, İsrail ve Ermenistan’ın ardından Batı ile ‘deprem diplomasisinin’ dikkat çekici iki konuğu oldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in hemen ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki yıl sonra ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. İki ziyarette de ‘deprem’ vesile ederken, NATO’nun genişlemesi ve İsveç ile Finlandiya’nın üyeliklerinin Türkiye parlamentosu tarafından bir an önce onaylanması öne çıktı.İki önemli ziyaretle Ankara’ya verilen mesajlar ve Erdoğan yönetiminin tutumunu Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller ile konuştuk.‘Stoltenberg ve Blinken üç gün arayla ziyaretleri daha çok deprem fırsatçılığıydı’Mehmet Ali Güller’e göre, Türkiye deprem acılarını dayanışmayla gidermeye çalışırken pek çok müttefik ülkeden destek gördü. Ancak Güller, ABD ve NATO üzerinden yürütülen ‘deprem diplomasisi’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri için bir baskı işi olduğunu belirtti. Blinken’den önce Türkiye’yi Stoltenberg’in ziyaret ettiğini anımsatan Güller, NATO Genel Sekreteri’nin bir de İsveç’in düzenleyeceği bir bağışçılar konferansı açıklayarak ‘siyasi rüşvetle’ bir nevi ‘NATO’ya üyelik aidatıyla’ geldiği değerlendirmesinde bulundu:‘1.4 milyarı vermiyor ama yaptığı 185 milyon dolar yardımla bir PR çalışması yapıyor’Stoltenberg’den üç gün sonra gelen Blinken’ın da İsveç-Finlandiya’yı öne çıkardığını anımsatan Güller, ABD Dışişleri Bakanı’nın Ankara yerine İncirlik’e inip şov yapmasına dikkat çekti. Blinken’ın deprem yardımını 185 milyon dolara çıkardıklarını açıklamasını eleştiren Güller, Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılmasına ancak ödediği paranın iade edilmemesine atfen “ABD’de Türkiye’nin parasına çöktüğü bir 1.4 milyar doları var” anımsatması yaptı. Güller, Çavuşoğlu’nun ise ABD’den parasını geri almak için hala müzakere yaptıklarını söylediğini vurguladı:‘Sanki Ankara’nın tonunu yumuşattığı izlenimi var’Güller, Erdoğan’ın ocak ayı sonunda İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerinin ayrı değerlendirileceği söylemine karşın Stoltenberg ve Blinken’in ziyaretinde durumun değişmiş göründüğünü söyledi. Güller, Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin tonunun yumuşadığına işaret eden sözlerine atıfta bulundu:‘Çavuşoğlu’nun açıklaması vahim’Güller, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Blinken ile basın toplantısında ‘İsveç’in üyeliğini terör örgütleri engellemek istiyor’ diyerek vahim argümanlar kullandığı görüşünde. Güller, “O zaman sizin tersine onaylamanız lazım” derken, ‘İsveç’in üyeliği halinde PKK ve FETÖ’ye baskı yapmak zorunda kalacağının’ dile getirilmesinin daha vahim olduğunu belirtti. Güller, “NATO’nun patronu ABD niye o baskıyı uygulamıyor” diye sordu:‘Stoltenberg ile Blinken’ın Erdoğan’la ne konuştuğunu bilmiyoruz’Hem Stoltenberg hem Blinken’in Erdoğan’la da görüştüğünü belirten Güller, ancak bu konuda bilgilendirme yapılmadığı için içeriğin bilinmediğini vurguladı. Güller, Çavuşoğlu’nun ‘kararı Cumhurbaşkanımız verecek’ dediği bir durumda ne Türk Cumhurbaşkanlığı, ne NATO, ne de ABD Dışişleri’nin sitesinde fotoğraf dışında bir bilgi yer almadığını anımsattı:‘Ankara, Türkiye’yi tehdit eden dolayısıyla NATO’yu da ediyor bağlantısını kabul ettiremedi’Güller, Blinken’le basın toplantısında Çavuşoğlu’nun IŞİD’la mücadele ve PYD/YPG’ye atfen ‘terörizmle mücadelede terör örgütleri kullanımı’ yorumunun nafile olduğu görüşünde. Güller devletler arası ilişkiler düzleminde ‘terör’ tanımının ortak olmadığını anımsatırken, Ankara’nın NATO içinde ‘terör ve terör örgütleri’ algısını kabul ettiremediğini belirtti:‘Türkiye F-16 alayım diyor, parasını veriyor ama ABD onu da şarta bağlıyor’Güller ABD’nin diplomasiyi yürütüş biçimini şu sözlerle ifade etti: “F-35’i vermiyor, parasını da vermiyor. Türkiye parasını almak için ‘Bari F-16 alayım’ diyor. Onları alabilmek için müzakere yapıyorsun, onu da İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya alınması şartına bağlıyor”:

https://sputniknews.com.tr/20230221/blinken-turkiye-ile-yunanistan-secimlere-giderken-yeniden-gerilimi-tirmandirmasin--1067333629.html

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Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

radyo, eksen, abd, türkiye, antony blinken, nato, deprem