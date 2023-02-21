İzmir'de depremzedeyi mağdur eden karar: Emsal artışa durdurma kararı çıktı

"Bayraklı’yı vuran depremin ardından, konutlarına yeniden kavuşmak konusunda mağduriyet yaşayan depremzedelerimiz sıfır faizli krediye ulaşamadı. Evlerini yeniden inşa etmek için ihtiyaç duydukları kredi miktarlarına erişemedi. Bu konudaki mağduriyeti bir nebze de olsa gidermek için, kamu yararını gözeterek İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ile birlikte emsal artışı kararı almıştık. Bilirkişi raporlarında da ‘üstün kamu yararına’ vurgu yapıldığı halde verilen yürütmeyi durdurma kararı ne yazık ki deprem mağdurlarını bir kez daha üzdü. Yasal süre içerisinde itirazlarımızı yapacağız. Depremzedelerimizi daha fazla mağdur etmemek adına bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da büyükşehir belediyemizle birlikte yanlarında olacağız ve mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."