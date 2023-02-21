https://sputniknews.com.tr/20230221/1067323640.html
İzmir'de depremzedeyi mağdur eden karar: Emsal artışa durdurma kararı çıktı
İzmir'de depremzedeyi mağdur eden karar: Emsal artışa durdurma kararı çıktı
İzmir depreminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi'nin meclislerince alınan emsal artış kararı için mahkeme, yürütmeyi durdurma... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T14:31+0300
2023-02-21T14:31+0300
2023-02-21T14:34+0300
ekonomi
izmir depremi
konut
artış
faiz
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediye meclisleri, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir depremi sonrası depremzede vatandaşların konut mağduriyetini gidermek için emsal artış kararı aldı. Daha sonra bu karar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından mahkemeye taşındı. Bu gelişmelerin ardından mahkeme karar hakkında yürütmeyi durdu. Mahkemenin bu kararı İzmirli depremzedeleri üzdü.‘Yasal süre içerisinde itirazlarımızı yapacağız’İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre, süreci yakından takip eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, kararın depremzede vatandaşların mağduriyetlerini artırdığını, kamu yararının göz ardı edildiğini söyledi.Sandal, karara itiraz edeceklerini ifade ederek şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221030/bakanlik-acikladi-izmirde-1404-konut-ve-289-is-yeri-hak-sahibi-depremzedelere-teslim-edildi-1062876237.html
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izmir depremi, konut, artış, faiz
izmir depremi, konut, artış, faiz
İzmir'de depremzedeyi mağdur eden karar: Emsal artışa durdurma kararı çıktı
14:31 21.02.2023 (güncellendi: 14:34 21.02.2023) Abone ol
İzmir depreminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi'nin meclislerince alınan emsal artış kararı için mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar İzmirli depremzedeleri üzerken, süreci yakından takip eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kamu yararının göz ardı edildiğini söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediye meclisleri, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir depremi sonrası depremzede vatandaşların konut mağduriyetini gidermek için emsal artış kararı aldı. Daha sonra bu karar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından mahkemeye taşındı. Bu gelişmelerin ardından mahkeme karar hakkında yürütmeyi durdu. Mahkemenin bu kararı İzmirli depremzedeleri üzdü.
‘Yasal süre içerisinde itirazlarımızı yapacağız’
İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre, süreci yakından takip eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, kararın depremzede vatandaşların mağduriyetlerini artırdığını, kamu yararının göz ardı edildiğini söyledi.
Sandal, karara itiraz edeceklerini ifade ederek şunları kaydetti:
"Bayraklı’yı vuran depremin ardından, konutlarına yeniden kavuşmak konusunda mağduriyet yaşayan depremzedelerimiz sıfır faizli krediye ulaşamadı. Evlerini yeniden inşa etmek için ihtiyaç duydukları kredi miktarlarına erişemedi. Bu konudaki mağduriyeti bir nebze de olsa gidermek için, kamu yararını gözeterek İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ile birlikte emsal artışı kararı almıştık. Bilirkişi raporlarında da ‘üstün kamu yararına’ vurgu yapıldığı halde verilen yürütmeyi durdurma kararı ne yazık ki deprem mağdurlarını bir kez daha üzdü. Yasal süre içerisinde itirazlarımızı yapacağız. Depremzedelerimizi daha fazla mağdur etmemek adına bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da büyükşehir belediyemizle birlikte yanlarında olacağız ve mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."