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Mehmet Barlas: Seçimleri kasıma alarak zaman kazanacağını düşünen muhalefet hayal kırıklığına uğradı
Mehmet Barlas: Seçimleri kasıma alarak zaman kazanacağını düşünen muhalefet hayal kırıklığına uğradı
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan "seçim erteleme" tartışmasına ilişkin olarak, "Arınç ile birlikte hareket... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T12:24+0300
2023-02-21T12:24+0300
2023-02-21T12:24+0300
politika
mehmet barlas
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Barlas yazısında, "Perşembe günü yayınlanan yazımda muhalefeti uyarmış ve "Bülent Arınç'ın AK Parti'de bir özgül ağırlığı falan yok. Arınç ne derse tersi yapılmalıdır. Erken seçim konusunda muhalefet, Arınç'ın gazına gelmesin" demiştim. Maalesef dinletemedim. 6'lı Masa ve yandaş medyası ısrarla Bülent Arınç'ın açıklamalarını AK Parti'nin kurumsal görüşü gibi lanse etti. Peki sonuçta ne mi oldu? İktidar kulislerinde 14 Mart ve 18 Haziran tarihleri ciddi ciddi tartışılmaya başlandı. Arınç ile birlikte hareket edip seçimleri kasım ayına alarak zaman kazanacağını düşünen muhalefet bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Erdoğan depremde yıkılan ülkesinin yaralarını sarmakla meşgulken birileri böyle operasyonlar çekiyor. Bunu da ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar." ifadesini kullandı.
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mehmet barlas
Mehmet Barlas: Seçimleri kasıma alarak zaman kazanacağını düşünen muhalefet hayal kırıklığına uğradı
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan "seçim erteleme" tartışmasına ilişkin olarak, "Arınç ile birlikte hareket edip seçimleri kasım ayına alarak zaman kazanacağını düşünen muhalefet bir kez daha hayal kırıklığına uğradı" görüşünü savundu.
Barlas yazısında
, "Perşembe günü yayınlanan yazımda muhalefeti uyarmış ve "Bülent Arınç'ın AK Parti'de bir özgül ağırlığı falan yok. Arınç ne derse tersi yapılmalıdır. Erken seçim konusunda muhalefet, Arınç'ın gazına gelmesin" demiştim. Maalesef dinletemedim. 6'lı Masa ve yandaş medyası ısrarla Bülent Arınç'ın açıklamalarını AK Parti'nin kurumsal görüşü gibi lanse etti. Peki sonuçta ne mi oldu? İktidar kulislerinde 14 Mart ve 18 Haziran tarihleri ciddi ciddi tartışılmaya başlandı. Arınç ile birlikte hareket edip seçimleri kasım ayına alarak zaman kazanacağını düşünen muhalefet bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Erdoğan depremde yıkılan ülkesinin yaralarını sarmakla meşgulken birileri böyle operasyonlar çekiyor. Bunu da ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar.
" ifadesini kullandı.