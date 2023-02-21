https://sputniknews.com.tr/20230221/10-maddede-deprem-bolgesinin-insa-ve-ihya-sureci-1067334426.html

10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci

10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci

Bakan Kurum, deprem bölgelerinde ihya ve inşa sürecinde yol haritalarının netleştiğini belirterek, bu süreçte yürütülecek çalışmaları 10 madde ile paylaştı. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T17:11+0300

2023-02-21T17:11+0300

2023-02-21T17:13+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

inşa

toki

murat kurum

deprem

bina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067334092_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_249c3331577c01e5c303c5357757af17.jpg

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki inşa ve ihya sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.Kurum, paylaşımında, "Afet risk durumu, zemin kalitesi çalışmalarıyla sosyolojik, demografik, kültürel yapıyı koruyarak, il yöneticileri, STK, akademisyenlerle istişare ederek, vatandaşımızı mağdur etmeden yeni yerleşim yerlerimizi belirliyoruz. İhya ve inşa sürecinde yol haritamız netleşiyor" ifadesini kullandı.Bakan Kurum'un, '10 Maddede Deprem Bölgesini Yeniden İhya ve İnşa Süreci, Bilimsel, Hızlı ve Güçlü' ifadesiyle paylaştığı bilgiye göre, yapılacak çalışmalar şöyle sıralandı:

https://sputniknews.com.tr/20230220/bakan-kurum-toki-koordinasyonunda-10-ilde-insaat-sureclerini-es-zamanli-baslatacagiz-1067275360.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

inşa, toki, murat kurum, deprem, bina