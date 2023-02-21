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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/10-maddede-deprem-bolgesinin-insa-ve-ihya-sureci-1067334426.html
10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci
10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci
Bakan Kurum, deprem bölgelerinde ihya ve inşa sürecinde yol haritalarının netleştiğini belirterek, bu süreçte yürütülecek çalışmaları 10 madde ile paylaştı. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-21T17:13+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
inşa
toki
murat kurum
deprem
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki inşa ve ihya sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.Kurum, paylaşımında, "Afet risk durumu, zemin kalitesi çalışmalarıyla sosyolojik, demografik, kültürel yapıyı koruyarak, il yöneticileri, STK, akademisyenlerle istişare ederek, vatandaşımızı mağdur etmeden yeni yerleşim yerlerimizi belirliyoruz. İhya ve inşa sürecinde yol haritamız netleşiyor" ifadesini kullandı.Bakan Kurum'un, '10 Maddede Deprem Bölgesini Yeniden İhya ve İnşa Süreci, Bilimsel, Hızlı ve Güçlü' ifadesiyle paylaştığı bilgiye göre, yapılacak çalışmalar şöyle sıralandı:
https://sputniknews.com.tr/20230220/bakan-kurum-toki-koordinasyonunda-10-ilde-insaat-sureclerini-es-zamanli-baslatacagiz-1067275360.html
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inşa, toki, murat kurum, deprem, bina
inşa, toki, murat kurum, deprem, bina

10 maddede deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci

17:11 21.02.2023 (güncellendi: 17:13 21.02.2023)
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TOKİ evleri - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AA
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Bakan Kurum, deprem bölgelerinde ihya ve inşa sürecinde yol haritalarının netleştiğini belirterek, bu süreçte yürütülecek çalışmaları 10 madde ile paylaştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki inşa ve ihya sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
Kurum, paylaşımında, "Afet risk durumu, zemin kalitesi çalışmalarıyla sosyolojik, demografik, kültürel yapıyı koruyarak, il yöneticileri, STK, akademisyenlerle istişare ederek, vatandaşımızı mağdur etmeden yeni yerleşim yerlerimizi belirliyoruz. İhya ve inşa sürecinde yol haritamız netleşiyor" ifadesini kullandı.
Bakan Kurum'un, '10 Maddede Deprem Bölgesini Yeniden İhya ve İnşa Süreci, Bilimsel, Hızlı ve Güçlü' ifadesiyle paylaştığı bilgiye göre, yapılacak çalışmalar şöyle sıralandı:
1.
Yerleşime açılacak alanlarda tüm afet risklerinin tespiti yapılacak. Morfolojik, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik arazi kullanımı incelenecek.
2.
Zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmaları devam edecek.
3.
Eski yerleşim alanlarının zemin incelemelerine göre, imar kısıtlaması, bina yoğunluğunda azaltım dahil seçenekler değerlendirilecek.
4.
Sağlam zemin için sıvılaşmanın olmayacağı yerler belirlenecek.
5.
Fay hatlarına mesafe hesaplanacak.
6.
Dirençli şehirler için 'ovadan dağlara doğru yerleşim modeli' üzerinde durulacak.
7.
Radye temel tünel kalıp sistemi tüm yapılarda uygulanacak.
8.
Şehrin kültürüne, sanatına, doğal ve tarihi dokusuna, sosyolojisine, demografik yapısına uygun şekilde tasarlanacak.
9.
İki ay içerisinde TOKİ eliyle 200 bin konutun inşasına başlanacak. Konutların hiçbiri zemin artı 3-4 katı geçmeyecek.
10.
Sürecin her aşamasında üniversiteler, bilim insanları, mühendis, mimar, şehir planlamacıları olacak.
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Bakan Kurum: TOKİ koordinasyonunda 10 ilde inşaat süreçlerini eş zamanlı başlatacağız
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