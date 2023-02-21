https://sputniknews.com.tr/20230221/-kilicdaroglu-hatayda-gordugumuz-gercek-olamayacak-kadar-korkunc-ve-kabustu-1067321214.html

Kılıçdaroğlu: Hatay'da gördüğümüz, gerçek olamayacak kadar korkunç ve kabustu

Kılıçdaroğlu: Hatay'da gördüğümüz, gerçek olamayacak kadar korkunç ve kabustu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili olarak, "Hatay'da gördüğümüz, gerçek olamayacak kadar korkunç ve kabustu" dedi. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T13:50+0300

2023-02-21T13:50+0300

2023-02-21T13:50+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:"Aynı acıları yaşamamak, önlem almak aklın gereğidir. Dün akşam iki deprem meydana geldi. Hayatını kaybedenler var. Yarın bölgeye gideceğim.Derler ya hani kelimeler kifayetsiz kalıyor diye, gerçekten de öyle. İnsan ne dese, nasıl dese bilemiyor. Ben de konuşmamı satır satır yazmaya karar verdim. Konuşmama başlamadan önce sizden ricam alkışın sloganın olmamasıdır.Büyük bir felaket yaşıyoruz. Haberi aldığımda önce hepiniz gibi dehşete düştüm sonra en iyisi hemen depremin olduğu bölgeye gitmek dedim. Aradım başkanlarımızı, kalkın gidiyoruz dedim. Hatay'a vardık. Gördüklerim nasıl anlatılır inanın bilmiyorum, rüyada gibiydik. Gördüğümüz gerçek olamayacak kadar korkunç ve kâbustu.Kadim şehirlerimizde ölümden başka hiçbir şey yoktu. İnsanlar isimler haykırıyorlardı, evlat isimleri, kardeş isimleri, anne isimleri, baba isimleri... Herkes birbirinin adını söylemeye çalışıyordu. Gece indiğinde tükenmiştik. Buz gibi bir soğuk ve gerçek bir zifiri karanlıktı gece. Yatacak yer arıyoruz, bir yere yerleştik. Dinlenmek, uyumak mümkün değil. Gözlerimi kapatıyorum, o isimler, o çocuklar gitmiyor aklımdan. Halkımızın acısını, torunlarımı düşünüyorum. Duygularım karmakarışıktı. Bu ülkede her şeyi bölüştüler, acılar hariç... Acıları kimse bölüşmeyecek mi diye sordum kendi kendime.

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kemal kılıçdaroğlu