Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/yunanistandan-abye-cagri-turkiyeye-destek-verin-1067271129.html
Yunanistan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'ye destek verin
Yunanistan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'ye destek verin
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği (AB) olarak Türkiye'ye destek verilmesi gerektiğini söyledi. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T14:20+0300
2023-02-20T14:22+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yunanistan
nikos dendias
deprem
ab
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067273395_0:0:2142:1205_1920x0_80_0_0_e488cba36f34504033cebcf1ef8f7a53.jpg
Brüksel'de AB dışişleri bakanlarının Ukrayna ana gündemiyle yaptığı toplantıya katılan Dendias, girişte gazetecilere, toplantı kapsamında Ukrayna, Afganistan'daki kadın hakları, iklim krizi ve çevre sorunları gibi konuların ele alınacağını açıkladı. endias, Türkiye'ye yaptığı ziyaret hakkında mevkidaşlarını bilgilendireceğini belirterek, "Ayrıca mevkidaşlarımla, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin yanında nasıl durabiliriz, bunu da konuşma fırsatım olacak. Bunu söylediğim için çok üzgünüm; ilk kez görülen, çok büyük bir felaket söz konusu. Çok büyük yardım ve destek gerekli" diye konuştu. Depremin ardından Hatay'ı ve Adana'yı ziyaret eden Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230218/yunanistan-disisleri-bakani-dendias-deprem-sonrasi-atmosfer-iki-halkin-yakinligini-gosteriyor-1067204064.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067273395_125:0:2049:1443_1920x0_80_0_0_1eeae0113962a4f7cfc9158ae1b28ec2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, nikos dendias, deprem, ab, türkiye
yunanistan, nikos dendias, deprem, ab, türkiye

Yunanistan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'ye destek verin

14:20 20.02.2023 (güncellendi: 14:22 20.02.2023)
© AFP 2023 / NORBERTO DUARTENikos Dendias
Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / NORBERTO DUARTE
Abone olTelegram
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği (AB) olarak Türkiye'ye destek verilmesi gerektiğini söyledi.
Brüksel'de AB dışişleri bakanlarının Ukrayna ana gündemiyle yaptığı toplantıya katılan Dendias, girişte gazetecilere, toplantı kapsamında Ukrayna, Afganistan'daki kadın hakları, iklim krizi ve çevre sorunları gibi konuların ele alınacağını açıkladı.
endias, Türkiye'ye yaptığı ziyaret hakkında mevkidaşlarını bilgilendireceğini belirterek, "Ayrıca mevkidaşlarımla, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin yanında nasıl durabiliriz, bunu da konuşma fırsatım olacak. Bunu söylediğim için çok üzgünüm; ilk kez görülen, çok büyük bir felaket söz konusu. Çok büyük yardım ve destek gerekli" diye konuştu.
Depremin ardından Hatay'ı ve Adana'yı ziyaret eden Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Deprem sonrası atmosfer iki halkın yakınlığını gösteriyor
18 Şubat, 18:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала