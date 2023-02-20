https://sputniknews.com.tr/20230220/yunanistandan-abye-cagri-turkiyeye-destek-verin-1067271129.html
Yunanistan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'ye destek verin
Yunanistan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'ye destek verin
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği (AB) olarak Türkiye'ye destek verilmesi gerektiğini söyledi. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T14:20+0300
2023-02-20T14:20+0300
2023-02-20T14:22+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yunanistan
nikos dendias
deprem
ab
türkiye
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Brüksel'de AB dışişleri bakanlarının Ukrayna ana gündemiyle yaptığı toplantıya katılan Dendias, girişte gazetecilere, toplantı kapsamında Ukrayna, Afganistan'daki kadın hakları, iklim krizi ve çevre sorunları gibi konuların ele alınacağını açıkladı. endias, Türkiye'ye yaptığı ziyaret hakkında mevkidaşlarını bilgilendireceğini belirterek, "Ayrıca mevkidaşlarımla, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin yanında nasıl durabiliriz, bunu da konuşma fırsatım olacak. Bunu söylediğim için çok üzgünüm; ilk kez görülen, çok büyük bir felaket söz konusu. Çok büyük yardım ve destek gerekli" diye konuştu. Depremin ardından Hatay'ı ve Adana'yı ziyaret eden Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230218/yunanistan-disisleri-bakani-dendias-deprem-sonrasi-atmosfer-iki-halkin-yakinligini-gosteriyor-1067204064.html
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yunanistan, nikos dendias, deprem, ab, türkiye
yunanistan, nikos dendias, deprem, ab, türkiye
Yunanistan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'ye destek verin
14:20 20.02.2023 (güncellendi: 14:22 20.02.2023) Abone ol
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği (AB) olarak Türkiye'ye destek verilmesi gerektiğini söyledi.
Brüksel'de AB dışişleri bakanlarının Ukrayna ana gündemiyle yaptığı toplantıya katılan Dendias, girişte gazetecilere, toplantı kapsamında Ukrayna, Afganistan'daki kadın hakları, iklim krizi ve çevre sorunları gibi konuların ele alınacağını açıkladı.
endias, Türkiye'ye yaptığı ziyaret hakkında mevkidaşlarını bilgilendireceğini belirterek, "Ayrıca mevkidaşlarımla, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin yanında nasıl durabiliriz, bunu da konuşma fırsatım olacak. Bunu söylediğim için çok üzgünüm; ilk kez görülen, çok büyük bir felaket söz konusu. Çok büyük yardım ve destek gerekli" diye konuştu.
Depremin ardından Hatay'ı ve Adana'yı ziyaret eden Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.