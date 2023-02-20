https://sputniknews.com.tr/20230220/yunanistandan-abye-cagri-turkiyeye-destek-verin-1067271129.html

Yunanistan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'ye destek verin

Yunanistan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'ye destek verin

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği (AB) olarak Türkiye'ye destek verilmesi gerektiğini söyledi. 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T14:20+0300

2023-02-20T14:20+0300

2023-02-20T14:22+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

yunanistan

nikos dendias

deprem

ab

türkiye

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Brüksel'de AB dışişleri bakanlarının Ukrayna ana gündemiyle yaptığı toplantıya katılan Dendias, girişte gazetecilere, toplantı kapsamında Ukrayna, Afganistan'daki kadın hakları, iklim krizi ve çevre sorunları gibi konuların ele alınacağını açıkladı. endias, Türkiye'ye yaptığı ziyaret hakkında mevkidaşlarını bilgilendireceğini belirterek, "Ayrıca mevkidaşlarımla, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin yanında nasıl durabiliriz, bunu da konuşma fırsatım olacak. Bunu söylediğim için çok üzgünüm; ilk kez görülen, çok büyük bir felaket söz konusu. Çok büyük yardım ve destek gerekli" diye konuştu. Depremin ardından Hatay'ı ve Adana'yı ziyaret eden Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230218/yunanistan-disisleri-bakani-dendias-deprem-sonrasi-atmosfer-iki-halkin-yakinligini-gosteriyor-1067204064.html

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