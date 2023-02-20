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Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu
Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul’da yarıyıl tatilinin bitip okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Okul servislerinin ve işe gitmek isteyen... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T07:56+0300
2023-02-20T07:56+0300
türkiye
istanbul
trafik
yarıyıl
yarıyıl tatili
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İstanbul’da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için yollara çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı. Yarıyıl tatilinin bitmesi ve okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu saat 07.45 sıralarında İstanbul Cep Trafik uygulamasında yüzde 53 seviyelerini gösterdi.E-5 Haliç Köprüsü Kadıköy istikametinde seyir halinde olan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan işe ve okula gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.
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istanbul, trafik, yarıyıl, yarıyıl tatili
istanbul, trafik, yarıyıl, yarıyıl tatili

Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu

07:56 20.02.2023
© İHA / İSMET AKTAŞ - MEHMET FURKAN DOĞANİstanbul’da yarıyıl tatilinin bitip okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Okul servislerinin ve işe gitmek isteyen vatandaşların trafiğe çıkmasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 53’e kadar ulaştı.
İstanbul’da yarıyıl tatilinin bitip okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Okul servislerinin ve işe gitmek isteyen vatandaşların trafiğe çıkmasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 53’e kadar ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© İHA / İSMET AKTAŞ - MEHMET FURKAN DOĞAN
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İstanbul’da yarıyıl tatilinin bitip okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Okul servislerinin ve işe gitmek isteyen vatandaşların trafiğe çıkmasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 53’e kadar ulaştı.
İstanbul’da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için yollara çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı. Yarıyıl tatilinin bitmesi ve okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu saat 07.45 sıralarında İstanbul Cep Trafik uygulamasında yüzde 53 seviyelerini gösterdi.
E-5 Haliç Köprüsü Kadıköy istikametinde seyir halinde olan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan işe ve okula gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.
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