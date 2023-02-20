https://sputniknews.com.tr/20230220/yariyil-tatilinin-bitmesiyle-birlikte-istanbulda-trafik-yogunlugu-olustu-1067251213.html

Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu

Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul’da yarıyıl tatilinin bitip okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Okul servislerinin ve işe gitmek isteyen... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T07:56+0300

2023-02-20T07:56+0300

2023-02-20T07:56+0300

türkiye

istanbul

trafik

yarıyıl

yarıyıl tatili

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İstanbul’da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için yollara çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı. Yarıyıl tatilinin bitmesi ve okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu saat 07.45 sıralarında İstanbul Cep Trafik uygulamasında yüzde 53 seviyelerini gösterdi.E-5 Haliç Köprüsü Kadıköy istikametinde seyir halinde olan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan işe ve okula gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.

türkiye

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istanbul, trafik, yarıyıl, yarıyıl tatili