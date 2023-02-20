https://sputniknews.com.tr/20230220/ugur-dalbeler-deprem-yonetmeligine-uyulsa-hicbir-sorun-olmaz-1067269332.html
Uğur Dalbeler: Deprem yönetmeliğine uyulsa hiçbir sorun olmaz
Uğur Dalbeler: Deprem yönetmeliğine uyulsa hiçbir sorun olmaz
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan jeofizik mühendisi Prof. Ahmet Ercan ve Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T13:47+0300
2023-02-20T13:47+0300
2023-02-20T13:47+0300
seyir hali
radyo
deprem
konut
bina
güvenlik
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Uğur Dalbeler: Deprem yönetmeliğine uyulsa hiçbir sorun olmaz
Uğur Dalbeler: Deprem yönetmeliğine uyulsa hiçbir sorun olmaz
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ahmet Ercan deneyimli bir bilim insanı olduğunu belirterek kamuoyunda kendisi hakkında yapılan tartışmalara anlam veremediğini belirtti. Prof. Ercan açıklamalarını şöyle sürdürdü:“Türkiye’de benim kadar deprem üzerine kitap yazabilmiş başka bir bilim insanı yok. Bazıları yurtdışında yabancı kaynaklar üzerine uzmanlık kazanmış olabilir ama ben kendimi Türk toplumuna adamış bir bilim insanıyım. Kendi yarattığım öz kaynaklar ile 1982 yılında ‘Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu’nu kurarak bu ülkeye hizmet etmiş, devlet kurumlarından maddi yardım almadan 860 tane proje bitirmiş bir insanım. Kamuoyunda şahsım hakkında yapılan karalama haberlerini üzülerek takip ediyorum.”Uğur Dalbeler: ‘Türkiye henüz bu konularda gerekli altyapıya sahip değil’Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler ise, çelik yapıların daha hafif ve daha esnek olduklarını ama Türkiye altyapısının henüz bu yapılara hazır olmadığını belirtti. Uğur Dalbeler, ‘Çelik yapıların üretilebilmesi için ciddi bir mühendislik bilgisi ve kalifiye işçiler gereklidir. Aynı zamanda çelik üretiminin de bu ölçüde yeterli olması gerekir. Türkiye henüz bu konularda gerekli altyapıya sahip değil.’ açıklamasında bulundu.Uğur Dalbeler Türkiye’de asıl problemin inşaat sahasında olduğunu belirterek deprem yönetmeliğine uyulması halinde bir problem yaşamayacağımızı belirtti. Dalbeler, ‘Siz zemin etüdünü doğru yapmazsanız, yer seçimini yanlış yaparsanız ve yapıların üretimi aşamasında gerekli denetimler yapmazsanız hangi malzemeleri kullanırsanız kullanın sonuç değişmeyecektir.’ ifadelerini kullandı.
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Ali Çağatay
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, deprem, konut, bina, güvenlik, аудио
radyo, deprem, konut, bina, güvenlik, аудио
Uğur Dalbeler: Deprem yönetmeliğine uyulsa hiçbir sorun olmaz
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Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan jeofizik mühendisi Prof. Ahmet Ercan ve Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler gündeme dair soruları yanıtladı. Uğur Dalbeler, Türkiye’nin deprem yönetmeliğine uyularak bina yapılması durumunda hiçbir sorunun çıkmayacağını ifade etti.
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ahmet Ercan deneyimli bir bilim insanı olduğunu belirterek kamuoyunda kendisi hakkında yapılan tartışmalara anlam veremediğini belirtti. Prof. Ercan açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Türkiye’de benim kadar deprem üzerine kitap yazabilmiş başka bir bilim insanı yok. Bazıları yurtdışında yabancı kaynaklar üzerine uzmanlık kazanmış olabilir ama ben kendimi Türk toplumuna adamış bir bilim insanıyım. Kendi yarattığım öz kaynaklar ile 1982 yılında ‘Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu’nu kurarak bu ülkeye hizmet etmiş, devlet kurumlarından maddi yardım almadan 860 tane proje bitirmiş bir insanım. Kamuoyunda şahsım hakkında yapılan karalama haberlerini üzülerek takip ediyorum.”
Uğur Dalbeler: ‘Türkiye henüz bu konularda gerekli altyapıya sahip değil’
Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler ise, çelik yapıların daha hafif ve daha esnek olduklarını ama Türkiye altyapısının henüz bu yapılara hazır olmadığını belirtti. Uğur Dalbeler, ‘Çelik yapıların üretilebilmesi için ciddi bir mühendislik bilgisi ve kalifiye işçiler gereklidir. Aynı zamanda çelik üretiminin de bu ölçüde yeterli olması gerekir. Türkiye henüz bu konularda gerekli altyapıya sahip değil.’ açıklamasında bulundu.
Uğur Dalbeler Türkiye’de asıl problemin inşaat sahasında olduğunu belirterek deprem yönetmeliğine uyulması halinde bir problem yaşamayacağımızı belirtti. Dalbeler, ‘Siz zemin etüdünü doğru yapmazsanız, yer seçimini yanlış yaparsanız ve yapıların üretimi aşamasında gerekli denetimler yapmazsanız hangi malzemeleri kullanırsanız kullanın sonuç değişmeyecektir.’ ifadelerini kullandı.