https://sputniknews.com.tr/20230220/turkiyeyi-sarsan-depremin-uzerinden-iki-hafta-gecti-1067261832.html
Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden iki hafta geçti
Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden iki hafta geçti
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerde, arama kurtarma, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T12:09+0300
2023-02-20T12:09+0300
2023-02-20T12:09+0300
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kahramanmaraş
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deprem, fotoğraf, kahramanmaraş, hatay, фото
deprem, fotoğraf, kahramanmaraş, hatay, фото
Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden iki hafta geçti
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerde, arama kurtarma, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
© AAKahramanmaraş'taki binaların enkazlarında arama kurtarma ve enkaz kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş'taki binaların enkazlarında arama kurtarma ve enkaz kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
© AAAFAD ve jandarma arama kurtarma ekiplerinin öncülüğünde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
AFAD ve jandarma arama kurtarma ekiplerinin öncülüğünde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
© AAArama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı binalarda enkaz kaldırma işlemleri yapılıyor.
Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı binalarda enkaz kaldırma işlemleri yapılıyor.
© AA Çalışmalar sırasında duvarları yıkılmış olan bazı evlerin iç kısımlarından depremin izleri dışarıya yansıdı.
Çalışmalar sırasında duvarları yıkılmış olan bazı evlerin iç kısımlarından depremin izleri dışarıya yansıdı.
© AAKahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.