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Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden iki hafta geçti
Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden iki hafta geçti
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerde, arama kurtarma, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
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deprem, fotoğraf, kahramanmaraş, hatay, фото
deprem, fotoğraf, kahramanmaraş, hatay, фото

Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden iki hafta geçti

12:09 20.02.2023
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerde, arama kurtarma, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
© AAKahramanmaraş'taki binaların enkazlarında arama kurtarma ve enkaz kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden iki hafta geçti - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Kahramanmaraş'taki binaların enkazlarında arama kurtarma ve enkaz kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
© AAAFAD ve jandarma arama kurtarma ekiplerinin öncülüğünde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden iki hafta geçti - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
AFAD ve jandarma arama kurtarma ekiplerinin öncülüğünde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
© AAArama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı binalarda enkaz kaldırma işlemleri yapılıyor.
Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden iki hafta geçti - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı binalarda enkaz kaldırma işlemleri yapılıyor.
© AA Çalışmalar sırasında duvarları yıkılmış olan bazı evlerin iç kısımlarından depremin izleri dışarıya yansıdı.
Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden iki hafta geçti - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Çalışmalar sırasında duvarları yıkılmış olan bazı evlerin iç kısımlarından depremin izleri dışarıya yansıdı.
© AAKahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden iki hafta geçti - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
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