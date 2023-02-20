https://sputniknews.com.tr/20230220/turk-sinemacilar-berlin-film-festivalinde-depremzedelerin-anilmamasina-tepki-gosterdi-1067285184.html
Türk sinemacılar, Berlin Film Festivali'nde depremzedelerin anılmamasına tepki gösterdi
Türk sinemacılar, Berlin Film Festivali'nde depremzedelerin anılmamasına tepki gösterdi
Film yapımcıları Ahmet Boyacıoğlu ve Başak Emre, bu yıl katıldıkları Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T18:32+0300
2023-02-20T18:32+0300
2023-02-20T18:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
uluslararası berlin film festivali
berlin
ukrayna
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Magazin haber sitesi Variety'ye konuşan Boyacıoğlu, "Festivalin açılışı Ukrayna ile başladı, Ukrayna ile bitti ve biraz İran'a değinildi. Türkiye'den hiç bahsettiklerini sanmıyorum." dedi.Boyacıoğlu, "Dürüst olmak gerekirse Avrupa, Türkiye ile pek ilgilenmiyor. Dışlanmış haldeyiz." açıklamasında bulundu.Festivalde Türk yapımlarına da eskisi gibi ilgi gösterilmediğine işaret eden Boyacıoğlu, bu yıl sadece Burak Çevik'in yönettiği "Forms of Forgetting" filminin seçkilere girdiğini ve tek bir Türk jürinin bile bulunmadığını kaydetti.Başak Emre ise bu tarz organizasyonlarda depremden bahsedilmemesinin moral bozucu olduğunu ifade ederek, "Sosyal medyada da yeterli destek gördüğümüzü hissetmiyorum." diye konuştu.
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uluslararası berlin film festivali, berlin, ukrayna
uluslararası berlin film festivali, berlin, ukrayna
Türk sinemacılar, Berlin Film Festivali'nde depremzedelerin anılmamasına tepki gösterdi
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Film yapımcıları Ahmet Boyacıoğlu ve Başak Emre, bu yıl katıldıkları Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik bir mesaj verilmediğini öne sürerek organizasyonu eleştirdi.
Magazin haber sitesi Variety'ye konuşan Boyacıoğlu, "Festivalin açılışı Ukrayna ile başladı, Ukrayna ile bitti ve biraz İran'a değinildi. Türkiye'den hiç bahsettiklerini sanmıyorum." dedi.
Boyacıoğlu, "Dürüst olmak gerekirse Avrupa, Türkiye ile pek ilgilenmiyor. Dışlanmış haldeyiz." açıklamasında bulundu.
Festivalde Türk yapımlarına da eskisi gibi ilgi gösterilmediğine işaret eden Boyacıoğlu, bu yıl sadece Burak Çevik'in yönettiği "Forms of Forgetting" filminin seçkilere girdiğini ve tek bir Türk jürinin bile bulunmadığını kaydetti.
Başak Emre ise bu tarz organizasyonlarda depremden bahsedilmemesinin moral bozucu olduğunu ifade ederek, "Sosyal medyada da yeterli destek gördüğümüzü hissetmiyorum." diye konuştu.