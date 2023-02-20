Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230220/tuketici-guven-endeksinin-yuzde-43-arttigini-duyuran-tuik-veriler-deprem-oncesini-yansitiyor-1067256278.html
Tüketici güven endeksinin yüzde 4.3 arttığını duyuran TÜİK: Veriler deprem öncesini yansıtıyor
Tüketici güven endeksinin yüzde 4.3 arttığını duyuran TÜİK: Veriler deprem öncesini yansıtıyor
Tüketici güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 4,3 artarak 82.5 oldu. Ancak TÜİK'ten yapılan açıklamada tüketici güvenine dair verilerin 6 Şubat 2023'ten... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T10:22+0300
2023-02-20T10:22+0300
ekonomi
türkiye
tüketici güven endeksi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/06/1065462721_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_30d8e69e9c1630348f5e380a41261c40.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubatta ocak ayına göre yüzde 4,3 arttı.Geçen ay 79,1 olan endeks, bu ay 82,5 olarak kayıtlara geçti. Böylece endeks, son 23 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 61,6 iken şubatta yüzde 6,3 artışla 65,5'e yükseldi.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocakta 79,9 iken bu ay yüzde 5,4 artış göstererek 84,2 oldu.Geçen ay 82,7 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,8 değer kazanarak bu ay 85,8 olarak kayıtlara geçti.Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ocakta 92,2 iken şubatta yüzde 2,5 artarak 94,5 olarak belirlendi.Ancak TÜİK'ten yapılan açıklamada tüketici güvenine dair verilerin 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği, dolayısıyla verilerin deprem öncesini yansıttığı ifade edildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/06/1065462721_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a9c71dae4811ef538411aca2a662a1c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, tüketici güven endeksi, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), deprem
türkiye, tüketici güven endeksi, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), deprem

Tüketici güven endeksinin yüzde 4.3 arttığını duyuran TÜİK: Veriler deprem öncesini yansıtıyor

10:22 20.02.2023
© AAMarket, pazar, gıda
Market, pazar, gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Tüketici güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 4,3 artarak 82.5 oldu. Ancak TÜİK'ten yapılan açıklamada tüketici güvenine dair verilerin 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği, dolayısıyla verilerin deprem öncesini yansıttığı ifade edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubatta ocak ayına göre yüzde 4,3 arttı.
Geçen ay 79,1 olan endeks, bu ay 82,5 olarak kayıtlara geçti. Böylece endeks, son 23 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 61,6 iken şubatta yüzde 6,3 artışla 65,5'e yükseldi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocakta 79,9 iken bu ay yüzde 5,4 artış göstererek 84,2 oldu.
Geçen ay 82,7 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,8 değer kazanarak bu ay 85,8 olarak kayıtlara geçti.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ocakta 92,2 iken şubatta yüzde 2,5 artarak 94,5 olarak belirlendi.
Ancak TÜİK'ten yapılan açıklamada tüketici güvenine dair verilerin 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği, dolayısıyla verilerin deprem öncesini yansıttığı ifade edildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала