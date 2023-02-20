https://sputniknews.com.tr/20230220/tuketici-guven-endeksinin-yuzde-43-arttigini-duyuran-tuik-veriler-deprem-oncesini-yansitiyor-1067256278.html

Tüketici güven endeksinin yüzde 4.3 arttığını duyuran TÜİK: Veriler deprem öncesini yansıtıyor

Tüketici güven endeksinin yüzde 4.3 arttığını duyuran TÜİK: Veriler deprem öncesini yansıtıyor

Tüketici güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 4,3 artarak 82.5 oldu. Ancak TÜİK'ten yapılan açıklamada tüketici güvenine dair verilerin 6 Şubat 2023'ten... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T10:22+0300

2023-02-20T10:22+0300

2023-02-20T10:22+0300

ekonomi

türkiye

tüketici güven endeksi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

deprem

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubatta ocak ayına göre yüzde 4,3 arttı.Geçen ay 79,1 olan endeks, bu ay 82,5 olarak kayıtlara geçti. Böylece endeks, son 23 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 61,6 iken şubatta yüzde 6,3 artışla 65,5'e yükseldi.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocakta 79,9 iken bu ay yüzde 5,4 artış göstererek 84,2 oldu.Geçen ay 82,7 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,8 değer kazanarak bu ay 85,8 olarak kayıtlara geçti.Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ocakta 92,2 iken şubatta yüzde 2,5 artarak 94,5 olarak belirlendi.Ancak TÜİK'ten yapılan açıklamada tüketici güvenine dair verilerin 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği, dolayısıyla verilerin deprem öncesini yansıttığı ifade edildi.

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türkiye, tüketici güven endeksi, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), deprem