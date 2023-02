Tezcan Karakuş Candan: Tek tipçi bir anlayışla deprem bölgeleri yeniden inşa edilmemeli

Toplumumuzda devletin bilgi eksikliğinden kaynaklı tapı bilgisi ve kültürü de yok. Mutfağı çok iyi, manzarası çok iyi ama dayanıklılığını tartışmıyor. Dolayayıyla eğitim sürecinin olması gerekiyor. İSİAS OTEL’le ilgili KKTC’deki meslektaşlarımız bizlere ulaştı muhtemelen Magusa belediye başkanı da olmak üzere burada bir hukuksal süreç başlatacaklar. Bizlerden tespitlerle ilgili yardım istediler. Yapı üretim sürecini denetlememe, İSİAS OTEL’deki gibi iktidar ilişkileri veya otelin ismini arama motoruna yazdığınızda karşınıza çıkan bir dolu sıkıntılı durum var. Sistem başından sonuna kadar çürümüş ve aslında bu çürümüşlük çöktü enkaz olarak. İnsanlar da sistem de bu enkazın altında kaldı. Deprem aslında yeni bir yol ve rota çiziyor, bu coğrafyada deprem var dolayısıyla yeni yerleşimlerinizi bunu göz ardı etmeden, dikkate alarak yapmanız gerekiyor ama Cumhurbaşkanı ben ay sonunda inşaata başlayacağım, yıl sonunda evleri teslim edeceğim diyor. Böyle bilimsel bir bakış açısı olamaz. Yaptığınız zaten yanlıştı şimdi aynı suda ikinci kes yıkanmaya çalılıyorsunuz. Önce analizler yapılacak, zemin mekaniği ve zemindeki hareketliliğinin en küçük noktasına kadar hesaplanacak. Bazı bölgelerde 10 kat verdiğiniz binalara belki artık 10 kat bina yapamayacaksınız belki iki kat bina yapabileceksiniz. Bütün Türkiye’de tek tip imar yönetmeliği uygulanıyor. Her bölgenin kendine ait özgünlüğü var, her bölgenin kendi coğrafyasının getirdiği bilimsel veriler var. Deprem riski var yağış riski var ama bunların hiçbiri dikkate alınmıyor her bölgede tek imar yönetmeliği uygulanıyor.