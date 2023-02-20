https://sputniknews.com.tr/20230220/tahil-anlasmasini-uzatma-muzakereleri-onumuzdeki-gunlerde-baslayacak-1067278499.html
Tahıl anlaşmasını uzatma müzakereleri önümüzdeki günlerde başlayacak
Tahıl anlaşmasını uzatma müzakereleri önümüzdeki günlerde başlayacak
22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasının süresini uzatma müzakerelerinin bu hafta aktif safhaya gireceği öğrenildi. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T15:39+0300
2023-02-20T15:39+0300
2023-02-20T15:39+0300
dünya
tahıl
tahıl ihracatı
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Konuya yakın bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasının süresini uzatma müzakereleri, bu hafta aktif safhaya girecek.Tarafların arasındaki istişarelerden beklentileri ile ilgili bilgi aktaran yetkili, “Müzakereler kolay olmayacak, bu açıkça ortada. Fakat çalışmalar sürüyor” diye konuştu.‘BM ve Türkiye, Rus tarım ürünlerinin ihracat sorununu çözmeye çalışıyor’Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin Rus tarım ürünlerinin ve amonyağının pazarlara ihraç edilmesinin önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarına dikkat çeken kaynak, bu yöndeki müzakerelerin sürekli olarak devam ettiğini vurguladı.Yetkili, “Zaten en sıkıntılı konu bu. BM ve Türkiye'nin ilk günden bu yana bu konuyla ilgilendiğini biliyorsunuz, Türkiye tahıl anlaşmasının tüm maddelerinin eksiksiz olarak çalışması için tüm diplomatik çabaları devreye aldı. Bu bağlamda çalışmalar sürüyor, müzakereler devam ediyor" ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths’in tahıl anlaşmasının 18 Mart’tan sonra uzatılacağından emin olmasının, en fakir ülkelere tahıl sevkiyatının azaldığı ortamda şaşırtıcı olduğunu açıklamıştı.22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması kapsamında Rusya ile BM arasında akdedilen ve Rus tarım ürünleri ve gübresinin ihracatını öngören mutabakat zaptı şimdiye kadar neredeyse hiç uygulanmadı.
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tahıl, tahıl ihracatı
Tahıl anlaşmasını uzatma müzakereleri önümüzdeki günlerde başlayacak
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22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasının süresini uzatma müzakerelerinin bu hafta aktif safhaya gireceği öğrenildi.
Konuya yakın bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasının süresini uzatma müzakereleri, bu hafta aktif safhaya girecek.
Tarafların arasındaki istişarelerden beklentileri ile ilgili bilgi aktaran yetkili, “Müzakereler kolay olmayacak, bu açıkça ortada. Fakat çalışmalar sürüyor” diye konuştu.
‘BM ve Türkiye, Rus tarım ürünlerinin ihracat sorununu çözmeye çalışıyor’
Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin Rus tarım ürünlerinin ve amonyağının pazarlara ihraç edilmesinin önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarına dikkat çeken kaynak, bu yöndeki müzakerelerin sürekli olarak devam ettiğini vurguladı.
Yetkili, “Zaten en sıkıntılı konu bu. BM ve Türkiye'nin ilk günden bu yana bu konuyla ilgilendiğini biliyorsunuz, Türkiye tahıl anlaşmasının tüm maddelerinin eksiksiz olarak çalışması için tüm diplomatik çabaları devreye aldı. Bu bağlamda çalışmalar sürüyor, müzakereler devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths’in tahıl anlaşmasının 18 Mart’tan sonra uzatılacağından emin olmasının, en fakir ülkelere tahıl sevkiyatının azaldığı ortamda şaşırtıcı olduğunu açıklamıştı.
22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması kapsamında Rusya ile BM arasında akdedilen ve Rus tarım ürünleri ve gübresinin ihracatını öngören mutabakat zaptı şimdiye kadar neredeyse hiç uygulanmadı.