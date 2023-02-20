https://sputniknews.com.tr/20230220/sinan-ates-cinayetinde-tutuklu-sayisi-21e-yukseldi-1067287884.html
Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı 21'e yükseldi
Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı 21'e yükseldi
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan bir kişinin daha tutuklanması ile tutuklu sayısı 21'e... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T18:56+0300
2023-02-20T18:56+0300
2023-02-20T18:56+0300
türkiye
sinan ateş
tutuklu
cinayet
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan A.A. tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen A.A, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 21 oldu.Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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sinan ateş, tutuklu, cinayet
sinan ateş, tutuklu, cinayet
Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı 21'e yükseldi
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan bir kişinin daha tutuklanması ile tutuklu sayısı 21'e yükseldi.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan A.A. tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen A.A, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 21 oldu.
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.