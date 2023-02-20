https://sputniknews.com.tr/20230220/sinan-ates-cinayetinde-tutuklu-sayisi-21e-yukseldi-1067287884.html

Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı 21'e yükseldi

Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı 21'e yükseldi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan bir kişinin daha tutuklanması ile tutuklu sayısı 21'e... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T18:56+0300

2023-02-20T18:56+0300

2023-02-20T18:56+0300

türkiye

sinan ateş

tutuklu

cinayet

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan A.A. tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen A.A, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 21 oldu.Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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sinan ateş, tutuklu, cinayet