Sergi ziyaretçisi yanlışlıkla 42 bin dolarlık 'balon köpek' heykelini kırdı
12:10 20.02.2023 (güncellendi: 12:14 20.02.2023)
© Fotoğraf : Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı İstanbul Sanat ve Antika Fuarı
© Fotoğraf : Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı
ABD'li sanatçı Jeff Koons'un ikonik 'Balloon Dog' (Balon Köpek) heykeli, sergilendiği galeriyi ziyaret eden bir kadın tarafından 'yanlışlıkla' parçalara ayrıldı.
Gündelik sıradan objelerden esinlenerek ortaya çıkardığı sanat eserleriyle tanınan ABD'li ressam ve heykeltıraş Jeff Koons'un meşhur Balon Köpek heykeli, sergilendiği galeride meydana gelen kaza sonucu kırıldı.
ABD'nin Miami şehrindeki Art Wynwood sanat galerisinde VIP gösterimde bulunan cam heykel, sergiyi ziyaret eden bir kadının çarpması sonucu tuzla buz oldu.
Görgü tanıklarına göre, 16 Şubat'ta meydana gelen olayda bir meraklı ziyaretçi, 'gerçek bir balon olup olmadığını test etmek için' 42 bin dolarlık heykeli parmağıyla dokunarak itti. Bunun üzerine heykel, sergilendiği sehpadan yere düşerek parçalara ayrıldı. Çevredekileri şoke eden olayın ardından sanat galerisi görevlileri cam parçalarını topladı.
Olay anına tanıklık eden sanatçı Stephen Gamson, Fox News'e şöyle konuştu:
"Sergide heykele parmağıyla dokunan bir kadın gördüm. Hemen ardından heykel yere düştü ve binlerce parçaya ayrıldı."
Woman accidentally smashes Jeff Koons ‘balloon dog’ art piece worth $42,000 https://t.co/FsMXXx29Gi— London Art News (@londonartnews) February 19, 2023
Ücretini ödemek zorunda değil
Kimliği belirtilmeyen kadın ziyaretçinin bir sanat koleksiyoncusu olduğu ancak kırdığı sanat eserinin ücretini ödemek zorunda olmadığı kaydedildi.
Bel-Air Fine Art'ta sanat danışmanı olarak çalışan ve Koons'un eserine sponsorluk yapan Bénédicte Caluch ise, Miami Herald'a verdiği demeçte, heykelin kırılmasının bir kaza olduğunu ve zararı sigorta şirketinin karşılayacağını belirtti. Caluch, "Bu büyük bir olay, herkes ne olduğunu görmek için toplandı" dedi.
A woman accidentally knocked over a balloon dog sculpture by Jeff Koons at an art fair in Miami, causing the $42,000 artwork to shatter, witnesses said. https://t.co/oe1b2SKAfz— philip lewis (@Phil_Lewis_) February 18, 2023
Koleksiyondan geriye 798 parça kaldı: 'Bu, koleksiyoncular için aslında iyi bir şey'
Bel-Air Fine Art galerilerinin bir başka yetkilisi Cédric Boero da New York Times gazetesine "Olaya tanıklık edenler için hayat 15 dakikalığına durdu" diye konuştu.
Boero kazaya neden olan kadının özür dilediğini ve 'çok çok üzgün olduğunu' belirterek, "O anda ortadan kaybolmak istediğini' söylediğini aktardı.
799 parçadan oluşan sınırlı sayıdaki koleksiyonun parça sayısı, kazanın ardından 798'e düştü.
Boero, "Bu, koleksiyoncular için aslında iyi bir şey" dedi.