Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230220/sergi-ziyaretcisi-yanlislikla-42-bin-dolarlik-balon-kopek-heykelini-kirdi-1067262103.html
Sergi ziyaretçisi yanlışlıkla 42 bin dolarlık 'balon köpek' heykelini kırdı
Sergi ziyaretçisi yanlışlıkla 42 bin dolarlık 'balon köpek' heykelini kırdı
ABD'li sanatçı Jeff Koons'un ikonik 'Balloon Dog' (Balon Köpek) heykeli, sergilendiği galeriyi ziyaret eden bir kadın tarafından 'yanlışlıkla' parçalara... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T12:10+0300
2023-02-20T12:14+0300
yaşam
koleksiyon
sanat
sanat eseri
cam
heykel
sanat galerisi
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/09/1050615110_0:157:1500:1001_1920x0_80_0_0_dde6696809a903573143067736d518e4.jpg
Gündelik sıradan objelerden esinlenerek ortaya çıkardığı sanat eserleriyle tanınan ABD'li ressam ve heykeltıraş Jeff Koons'un meşhur Balon Köpek heykeli, sergilendiği galeride meydana gelen kaza sonucu kırıldı.ABD'nin Miami şehrindeki Art Wynwood sanat galerisinde VIP gösterimde bulunan cam heykel, sergiyi ziyaret eden bir kadının çarpması sonucu tuzla buz oldu. Görgü tanıklarına göre, 16 Şubat'ta meydana gelen olayda bir meraklı ziyaretçi, 'gerçek bir balon olup olmadığını test etmek için' 42 bin dolarlık heykeli parmağıyla dokunarak itti. Bunun üzerine heykel, sergilendiği sehpadan yere düşerek parçalara ayrıldı. Çevredekileri şoke eden olayın ardından sanat galerisi görevlileri cam parçalarını topladı.Olay anına tanıklık eden sanatçı Stephen Gamson, Fox News'e şöyle konuştu:Ücretini ödemek zorunda değilKimliği belirtilmeyen kadın ziyaretçinin bir sanat koleksiyoncusu olduğu ancak kırdığı sanat eserinin ücretini ödemek zorunda olmadığı kaydedildi.Bel-Air Fine Art'ta sanat danışmanı olarak çalışan ve Koons'un eserine sponsorluk yapan Bénédicte Caluch ise, Miami Herald'a verdiği demeçte, heykelin kırılmasının bir kaza olduğunu ve zararı sigorta şirketinin karşılayacağını belirtti. Caluch, "Bu büyük bir olay, herkes ne olduğunu görmek için toplandı" dedi.Koleksiyondan geriye 798 parça kaldı: 'Bu, koleksiyoncular için aslında iyi bir şey'Bel-Air Fine Art galerilerinin bir başka yetkilisi Cédric Boero da New York Times gazetesine "Olaya tanıklık edenler için hayat 15 dakikalığına durdu" diye konuştu.Boero kazaya neden olan kadının özür dilediğini ve 'çok çok üzgün olduğunu' belirterek, "O anda ortadan kaybolmak istediğini' söylediğini aktardı.799 parçadan oluşan sınırlı sayıdaki koleksiyonun parça sayısı, kazanın ardından 798'e düştü.Boero, "Bu, koleksiyoncular için aslında iyi bir şey" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/09/1050615110_88:0:1423:1001_1920x0_80_0_0_6e15363f0cdd7dc7c5d307411fb6d6cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koleksiyon, sanat, sanat eseri, cam, heykel, sanat galerisi, kaza
koleksiyon, sanat, sanat eseri, cam, heykel, sanat galerisi, kaza

Sergi ziyaretçisi yanlışlıkla 42 bin dolarlık 'balon köpek' heykelini kırdı

12:10 20.02.2023 (güncellendi: 12:14 20.02.2023)
© Fotoğraf : Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı İstanbul Sanat ve Antika Fuarı
İstanbul Sanat ve Antika Fuarı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© Fotoğraf : Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı
Abone olTelegram
ABD'li sanatçı Jeff Koons'un ikonik 'Balloon Dog' (Balon Köpek) heykeli, sergilendiği galeriyi ziyaret eden bir kadın tarafından 'yanlışlıkla' parçalara ayrıldı.
Gündelik sıradan objelerden esinlenerek ortaya çıkardığı sanat eserleriyle tanınan ABD'li ressam ve heykeltıraş Jeff Koons'un meşhur Balon Köpek heykeli, sergilendiği galeride meydana gelen kaza sonucu kırıldı.
ABD'nin Miami şehrindeki Art Wynwood sanat galerisinde VIP gösterimde bulunan cam heykel, sergiyi ziyaret eden bir kadının çarpması sonucu tuzla buz oldu.
Görgü tanıklarına göre, 16 Şubat'ta meydana gelen olayda bir meraklı ziyaretçi, 'gerçek bir balon olup olmadığını test etmek için' 42 bin dolarlık heykeli parmağıyla dokunarak itti. Bunun üzerine heykel, sergilendiği sehpadan yere düşerek parçalara ayrıldı. Çevredekileri şoke eden olayın ardından sanat galerisi görevlileri cam parçalarını topladı.
Olay anına tanıklık eden sanatçı Stephen Gamson, Fox News'e şöyle konuştu:
"Sergide heykele parmağıyla dokunan bir kadın gördüm. Hemen ardından heykel yere düştü ve binlerce parçaya ayrıldı."

Ücretini ödemek zorunda değil

Kimliği belirtilmeyen kadın ziyaretçinin bir sanat koleksiyoncusu olduğu ancak kırdığı sanat eserinin ücretini ödemek zorunda olmadığı kaydedildi.
Bel-Air Fine Art'ta sanat danışmanı olarak çalışan ve Koons'un eserine sponsorluk yapan Bénédicte Caluch ise, Miami Herald'a verdiği demeçte, heykelin kırılmasının bir kaza olduğunu ve zararı sigorta şirketinin karşılayacağını belirtti. Caluch, "Bu büyük bir olay, herkes ne olduğunu görmek için toplandı" dedi.

Koleksiyondan geriye 798 parça kaldı: 'Bu, koleksiyoncular için aslında iyi bir şey'

Bel-Air Fine Art galerilerinin bir başka yetkilisi Cédric Boero da New York Times gazetesine "Olaya tanıklık edenler için hayat 15 dakikalığına durdu" diye konuştu.
Boero kazaya neden olan kadının özür dilediğini ve 'çok çok üzgün olduğunu' belirterek, "O anda ortadan kaybolmak istediğini' söylediğini aktardı.
799 parçadan oluşan sınırlı sayıdaki koleksiyonun parça sayısı, kazanın ardından 798'e düştü.
Boero, "Bu, koleksiyoncular için aslında iyi bir şey" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала