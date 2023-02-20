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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/sabah-yazari-hilal-kaplan-chpnin-kentsel-donusume-direnmesi-can-aldi-1067254889.html
Sabah yazarı Hilal Kaplan: CHP’nin kentsel dönüşüme direnmesi can aldı
Sabah yazarı Hilal Kaplan: CHP’nin kentsel dönüşüme direnmesi can aldı
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine ilişkin kaleme aldığı 'CHP’nin kentsel dönüşüme direnmesi can aldı' başlıklı yazısında... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T09:37+0300
2023-02-20T09:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hilal kaplan
deprem
kentsel dönüşüm
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Sözcü'nün "Erdoğan'ın geçen yıl çıkardığı kararnameye göre deprem bölgesi riskli değilmiş" manşetiyle duyurduğu haberi alıntılayan Hilal Kaplan, haberde geçen şu ifadeleri aktardı:Kaplan, yazısına şöyle devam etti:
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hilal kaplan, deprem, kentsel dönüşüm, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
hilal kaplan, deprem, kentsel dönüşüm, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Sabah yazarı Hilal Kaplan: CHP’nin kentsel dönüşüme direnmesi can aldı

09:37 20.02.2023 (güncellendi: 09:39 20.02.2023)
© Fotoğraf : TwitterHilal Kaplan
Hilal Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine ilişkin kaleme aldığı 'CHP’nin kentsel dönüşüme direnmesi can aldı' başlıklı yazısında, "Maalesef kentsel dönüşüm karşıtı bu siyaset sebebiyle bu altı mahallede 778 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.
Sözcü'nün "Erdoğan'ın geçen yıl çıkardığı kararnameye göre deprem bölgesi riskli değilmiş" manşetiyle duyurduğu haberi alıntılayan Hilal Kaplan, haberde geçen şu ifadeleri aktardı:
"İki büyük depremin İskenderun'da yarattığı yıkım, acı bir gerçeği gözler önüne serdi. On yıl önce İskenderun'da 6 mahalle, Bakanlar Kurulu kararıyla depreme karşı riskli alan ilan edildi. Aradan 9 yıl geçti. Ne olduysa oldu, risk unutuldu. Erdoğan, 5 Şubat 2022 tarihli kararnameyle riskli alan kararını kaldırdı. İktidar riskli alan kararını kaldırdı ama depremin yıkıcı etkisini kaldıramadı. Son depremde Numune, Pınarbaşı, Esentepe ve Meydan mahallelerinde 136 bina yıkıldı ve yüzlerce kişi enkaz altında can verdi. CHP"li Faik Öztrak "Sorumlu iktidardır" dedi."
Kaplan, yazısına şöyle devam etti:

"Haberdeki "Ne olduysa oldu" ifadesi belki dikkatinizi çekmiştir. Ne olduğuna bakalım: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013'te bu altı mahalleyi riskli alan ilan ediyor. Mahallelinin itirazıyla yerel mahkeme kararı iptal ediyor. Bakanlık, ikinci kez riskli alan diyerek ısrar ediyor ama yine itiraz ve sonrasında yine iptal kararı. Bu süreçlerin hepsinde CHP kararın iptalini savunuyor. CHP'ye yakın sol örgütler, "kentsel dönüşüm, rant bölüşümü" temalı protesto ve propagandalarını yapıyor. Bakanlığın yasal tüm süreçlere bağlı kalıp aldırmaya çalıştığı karar, CHP'nin desteğiyle iptal edilince Cumhurbaşkanı Erdoğan da yasa gereği yapması zorunlu olanı yapıp Bakanlar Kurulu kararını iptal ediyor."

"Sözcü, bu haberi yaparken "Ne olduysa oldu" diyerek aslında CHP'nin süreç içindeki başat rolünü silip parmağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviriyor. Yani CHP, CHP'liğini yapıyor. Maalesef kentsel dönüşüm karşıtı bu siyaset sebebiyle bu altı mahallede 778 vatandaşımız hayatını kaybetti. Giden geri gelmeyecek. Akbabalar aradan çekilirse en azından bundan sonra benzer hadiselerin yaşanmasının önüne geçebiliriz."
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