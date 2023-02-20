Sabah yazarı Hilal Kaplan: CHP’nin kentsel dönüşüme direnmesi can aldı

"Haberdeki "Ne olduysa oldu" ifadesi belki dikkatinizi çekmiştir. Ne olduğuna bakalım: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013'te bu altı mahalleyi riskli alan ilan ediyor. Mahallelinin itirazıyla yerel mahkeme kararı iptal ediyor. Bakanlık, ikinci kez riskli alan diyerek ısrar ediyor ama yine itiraz ve sonrasında yine iptal kararı. Bu süreçlerin hepsinde CHP kararın iptalini savunuyor. CHP'ye yakın sol örgütler, "kentsel dönüşüm, rant bölüşümü" temalı protesto ve propagandalarını yapıyor. Bakanlığın yasal tüm süreçlere bağlı kalıp aldırmaya çalıştığı karar, CHP'nin desteğiyle iptal edilince Cumhurbaşkanı Erdoğan da yasa gereği yapması zorunlu olanı yapıp Bakanlar Kurulu kararını iptal ediyor."