https://sputniknews.com.tr/20230220/rusya-donetsk-halk-cumhuriyetinin-paraskoviyevka-koyu-kontrol-altina-alindi---1067275733.html

Rusya: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Paraskoviyevka köyü kontrol altına alındı

Rusya: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Paraskoviyevka köyü kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Paraskoviyevka köyünün Rus güçleri tarafından kontrol altına... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T15:01+0300

2023-02-20T15:01+0300

2023-02-20T15:01+0300

ukrayna krizi

rusya

konaşenkov

donetsk

köy

ukrayna

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Özel askeri harekatın gidişatı hakkında bilgi veren Konaşenkov, DHC'de bir köyün daha Rusya ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Konaşenkov, "Donetsk yönünde başarılı taarruz faaliyetleri sırasında taarruz müfrezelerindeki gönüllüler, hava indirme birlikleriyle işbirliği içinde ve füze birliklerinin ateş, 'Güney' askeri grubunun topçu desteği altında DHC'nin Paraskoviyevka köyünü tamamen özgürleştirdiler" ifadelerini kullandı.

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