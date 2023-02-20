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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230220/rusya-donetsk-halk-cumhuriyetinin-paraskoviyevka-koyu-kontrol-altina-alindi---1067275733.html
Rusya: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Paraskoviyevka köyü kontrol altına alındı
Rusya: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Paraskoviyevka köyü kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Paraskoviyevka köyünün Rus güçleri tarafından kontrol altına... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T15:01+0300
2023-02-20T15:01+0300
ukrayna krizi
rusya
konaşenkov
donetsk
köy
ukrayna
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Özel askeri harekatın gidişatı hakkında bilgi veren Konaşenkov, DHC'de bir köyün daha Rusya ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Konaşenkov, "Donetsk yönünde başarılı taarruz faaliyetleri sırasında taarruz müfrezelerindeki gönüllüler, hava indirme birlikleriyle işbirliği içinde ve füze birliklerinin ateş, 'Güney' askeri grubunun topçu desteği altında DHC'nin Paraskoviyevka köyünü tamamen özgürleştirdiler" ifadelerini kullandı.
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rusya, konaşenkov, donetsk, köy, ukrayna
rusya, konaşenkov, donetsk, köy, ukrayna

Rusya: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Paraskoviyevka köyü kontrol altına alındı

15:01 20.02.2023
© УПСИ МО РФ Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov,
 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© УПСИ МО РФ
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Paraskoviyevka köyünün Rus güçleri tarafından kontrol altına alındığını açıkladı.
Özel askeri harekatın gidişatı hakkında bilgi veren Konaşenkov, DHC'de bir köyün daha Rusya ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.
Konaşenkov, "Donetsk yönünde başarılı taarruz faaliyetleri sırasında taarruz müfrezelerindeki gönüllüler, hava indirme birlikleriyle işbirliği içinde ve füze birliklerinin ateş, 'Güney' askeri grubunun topçu desteği altında DHC'nin Paraskoviyevka köyünü tamamen özgürleştirdiler" ifadelerini kullandı.
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