https://sputniknews.com.tr/20230220/rusya-donetsk-halk-cumhuriyetinin-paraskoviyevka-koyu-kontrol-altina-alindi---1067275733.html
Rusya: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Paraskoviyevka köyü kontrol altına alındı
Rusya: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Paraskoviyevka köyü kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Paraskoviyevka köyünün Rus güçleri tarafından kontrol altına... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T15:01+0300
2023-02-20T15:01+0300
2023-02-20T15:01+0300
ukrayna krizi
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konaşenkov
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Özel askeri harekatın gidişatı hakkında bilgi veren Konaşenkov, DHC'de bir köyün daha Rusya ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Konaşenkov, "Donetsk yönünde başarılı taarruz faaliyetleri sırasında taarruz müfrezelerindeki gönüllüler, hava indirme birlikleriyle işbirliği içinde ve füze birliklerinin ateş, 'Güney' askeri grubunun topçu desteği altında DHC'nin Paraskoviyevka köyünü tamamen özgürleştirdiler" ifadelerini kullandı.
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rusya, konaşenkov, donetsk, köy, ukrayna
rusya, konaşenkov, donetsk, köy, ukrayna
Rusya: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Paraskoviyevka köyü kontrol altına alındı
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Paraskoviyevka köyünün Rus güçleri tarafından kontrol altına alındığını açıkladı.
Özel askeri harekatın gidişatı hakkında bilgi veren Konaşenkov, DHC'de bir köyün daha Rusya ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.
Konaşenkov, "Donetsk yönünde başarılı taarruz faaliyetleri sırasında taarruz müfrezelerindeki gönüllüler, hava indirme birlikleriyle işbirliği içinde ve füze birliklerinin ateş, 'Güney' askeri grubunun topçu desteği altında DHC'nin Paraskoviyevka köyünü tamamen özgürleştirdiler" ifadelerini kullandı.