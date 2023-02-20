https://sputniknews.com.tr/20230220/rus-petro-kimya-sirketi-tatneft-turkiyede-temsilcilik-acmayi-planliyor-1067287348.html
Rus petro-kimya şirketi Tatneft, Türkiye'de temsilcilik açmayı planlıyor
Rus petro-kimya şirketi Tatneft, Türkiye'de temsilcilik açmayı planlıyor
Rusya'nın önde gelen petro-kimya şirketlerinden Tatneft'in 27 Şubat'taki Yönetim Kurulu toplantısında Türkiye'de temsilcilik açmayı gündemine alacağı... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T18:48+0300
2023-02-20T18:48+0300
2023-02-20T18:48+0300
dünya
tatneft
rusya
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065239816_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_7178df4e7d40b7a2edc19f72605a0cd4.jpg
Rus petro-kimya şirketi Tatneft'ten yapılan açıklamaya göre Tatneft Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat'ta yapacağı toplantının gündem maddeleri arasında 'Tatneft V.D. Şaşin Türkiye Temsilciliği' kurulması konusu yer alacak.Gebze'deki Türkiye'nin ilk kimya ihtisas OSB'si GEBKİM ile Tatneft arasında tesis yatırımı için 24 Haziran 2021 tarihinde ön protokol anlaşması imzalanmıştı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un başkanlığında imzalanan anlaşma GEBKİM OSB'de hammadde üretimi için tesis kurulmasını öngörüyordu.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065239816_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_cc529945f913aa0beba9993b9c3de1cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tatneft, rusya, türkiye
Rus petro-kimya şirketi Tatneft, Türkiye'de temsilcilik açmayı planlıyor
Abone ol
Rusya'nın önde gelen petro-kimya şirketlerinden Tatneft'in 27 Şubat'taki Yönetim Kurulu toplantısında Türkiye'de temsilcilik açmayı gündemine alacağı belirtildi.
Rus petro-kimya şirketi Tatneft'ten yapılan açıklamaya göre Tatneft Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat'ta yapacağı toplantının gündem maddeleri arasında 'Tatneft V.D. Şaşin Türkiye Temsilciliği' kurulması konusu yer alacak.
Gebze'deki Türkiye'nin ilk kimya ihtisas OSB'si GEBKİM ile Tatneft arasında tesis yatırımı için 24 Haziran 2021 tarihinde ön protokol anlaşması imzalanmıştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un başkanlığında imzalanan anlaşma GEBKİM OSB'de hammadde üretimi için tesis kurulmasını öngörüyordu.