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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/risk-rapor-nasil-alinir-kiraci-da-oturdugu-bina-icin-risk-tespiti-isteyebilir-1067256148.html
Risk raporu nasıl alınır? Kiracı da oturduğu bina için risk tespiti isteyebilir
Risk raporu nasıl alınır? Kiracı da oturduğu bina için risk tespiti isteyebilir
Deprem felaketinin ardından birçok ilde risk tespit talepleri ciddi ölçüde arttı. Ancak tespit kurumlarına sadece mülk sahiplerinin başvuru hakkı olması... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T10:18+0300
2023-02-20T10:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kiracı
ev sahibi
risk
başvuru
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Konutların depreme uygun olup olmadığına dair yapılan tespit konusunda ev sahipleri ile kiracılar arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Kimi mülk sahipleri, kira gelirini kaybetmemek için konuya mesafeli duruyor. Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre konunun uzmanları kiracılar için de bir seçenek olduğuna dikkat çekiyor.Kiracıların doğrudan başvuru yapamasa da Risk Tespiti isteme hakkı olduğunu dile getiren Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı avukat Ali Güvenç Kiraz, yapılacakları şöyle anlattı:'Okullar için velilerin de hakkı var'SON dönemde birçok velinin de okulların deprem güvenliği konusunda endişeli olduğunu belirten avukat Kiraz, kiracılarda olduğu gibi velilerin de il müdürlüklerine şikâyetle süreci başlatabileceğini ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/dokuz-eylul-universitesinden-deprem-bolgesinde-yapi-stoku-incelemesi-zemin-sert-binalar-yigma-1067254434.html
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deprem, kiracı, ev sahibi , risk, başvuru
deprem, kiracı, ev sahibi , risk, başvuru

Risk raporu nasıl alınır? Kiracı da oturduğu bina için risk tespiti isteyebilir

10:18 20.02.2023 (güncellendi: 10:29 20.02.2023)
© İHAKahramanmaraş merkezli depremlerden sağlam çıkan binalar
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sağlam çıkan binalar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© İHA
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Deprem felaketinin ardından birçok ilde risk tespit talepleri ciddi ölçüde arttı. Ancak tespit kurumlarına sadece mülk sahiplerinin başvuru hakkı olması kiracıları tedirgin ediyor.
Konutların depreme uygun olup olmadığına dair yapılan tespit konusunda ev sahipleri ile kiracılar arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Kimi mülk sahipleri, kira gelirini kaybetmemek için konuya mesafeli duruyor. Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre konunun uzmanları kiracılar için de bir seçenek olduğuna dikkat çekiyor.
Kiracıların doğrudan başvuru yapamasa da Risk Tespiti isteme hakkı olduğunu dile getiren Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı avukat Ali Güvenç Kiraz, yapılacakları şöyle anlattı:

“Kiracılar dönüşüm yasasının uygulama yönetmeliğine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurarak, binanın güçsüz olduğunu ve maliklerin harekete geçmediğini bildirebilirler. Bu durumda bakanlık, apartman maliklerine yazı yazar ve ‘30 gün içinde karot aldırın, yoksa ben yapar masrafı sizden tahsil ederim’ der. Böylece binada risk tespit süreci bir kiracının ilk adımı ile başlar.”

Binanın riskli çıkması durumunda kiracının da evi tahliye edeceğini hatırlatan Kiraz, sonrasındaki Kiracı hakları için şu bilgileri paylaştı: “Ev yıkılıp yeniden yapıldıktan sonra ev sahibi önce eski kiracısını davet etmek zorundadır. Ancak burada eski değil yeni kira bedeli ile oturum sağlanır. Eğer ev sahibi eski kiracıya sormadan yeni bir kiralama yaparsa da son ödenen kira üzerinden bir yıllık bedeli ve taşınma giderini ödemek durumunda kalır.”

'Okullar için velilerin de hakkı var'

SON dönemde birçok velinin de okulların deprem güvenliği konusunda endişeli olduğunu belirten avukat Kiraz, kiracılarda olduğu gibi velilerin de il müdürlüklerine şikâyetle süreci başlatabileceğini ekledi.
Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) 25 kişilik ekip, Gaziantep'teki ilçelerde yapı stokunun incelenmesi ve hasar tespit çalışması için çalışma yapıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
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