Risk raporu nasıl alınır? Kiracı da oturduğu bina için risk tespiti isteyebilir

“Kiracılar dönüşüm yasasının uygulama yönetmeliğine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurarak, binanın güçsüz olduğunu ve maliklerin harekete geçmediğini bildirebilirler. Bu durumda bakanlık, apartman maliklerine yazı yazar ve ‘30 gün içinde karot aldırın, yoksa ben yapar masrafı sizden tahsil ederim’ der. Böylece binada risk tespit süreci bir kiracının ilk adımı ile başlar.”

Binanın riskli çıkması durumunda kiracının da evi tahliye edeceğini hatırlatan Kiraz, sonrasındaki Kiracı hakları için şu bilgileri paylaştı: “Ev yıkılıp yeniden yapıldıktan sonra ev sahibi önce eski kiracısını davet etmek zorundadır. Ancak burada eski değil yeni kira bedeli ile oturum sağlanır. Eğer ev sahibi eski kiracıya sormadan yeni bir kiralama yaparsa da son ödenen kira üzerinden bir yıllık bedeli ve taşınma giderini ödemek durumunda kalır.”